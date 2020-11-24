Избавиться от лишнего веса и удерживать его в течение жизни или долгих лет, возможно только с помощью сбалансированного питания и физической активностью.

Пять самых популярных мифов о быстром похудении назвала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Пять мифов о похудении

1. Жиросжигающие продукты

Подобные свойства приписывают грейпфруту, сельдерею и ананасу. По словам Медушкиной, не существует продуктов, которые могут расщеплять жировые клетки.

Жир – это резервный запас энергии, используемый только в случае необходимости и отсутствия такого запаса в других источниках. Попадание в пищеварительную систему любого продукта не имеет никакого отношения к процессу жиросжигания, – пояснила она.

2. Продукты с отрицательной калорийностью

Фитнес-эксперт пояснила, что человеческий организм в среднем тратит на переваривание пищи 5-35% калорий, полученных от употребленной еды. Поэтому не существует продуктов с отрицательной калорийностью.

По словам Медушкиной, похудеть можно только с помощью сбалансированного питания / Фото rsute

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3. Лучшее похудение – чистка

Многие считают, что разные методы (клизмы, голод, монопитание и пр.) можно использовать только по показаниям и под наблюдением специалиста. Однако подобные манипуляции не помогут сжечь жир на теле.

4. Нагрузки с эффектом саун

Пленка под штаны и на беговую – это прямой путь к обезвоживанию, повышению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и другого негативного воздействия на здоровье. Жир останется на прежнем месте, т.к. он физически не способен испаряться через поры кожи, как вода, – рассказала фитнес-эксперт.

5. БАДы для похудения

Из-за моды на биологически активные добавки (БАДы – ред.), многие тратят на них огромные деньги. Однако желающие похудеть забывают, что даже оздоровленный организм не перестанет откладывать жировые запасы из булочек и подобных продуктов.

Девочки, не тратьте вы время на эту ерунду, ничего лучше сбалансированного питания в диетологии еще не придумали, – подчеркнула Медушкина.