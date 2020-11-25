Враги целлюлита: как тренироваться и есть, чтобы избавиться от апельсиновой корки
Многие женщины во всем мире имеют целлюлит и стремятся от него избавиться. Часто "апельсиновая корка" не связана с лишним весом. Причиной ее возникновения является нарушение обмена веществ.
Про действенные методы борьбы с целлюлитом сообщает Active 24.
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Целлюлит бывает даже у тех, кто не имеет лишнего веса / Фото www.medsovet.info
В борьбе с целлюлитом помогут три фактора:
- питание,
- массаж,
- физические нагрузки.
Что есть, чтобы избавиться от целлюлита
Еда – один из ключевых факторов, который влияет на вашу внешность. Даже если вы делаете различные косметические процедуры, массажи и упражнения, плохо подобранная пища может все испортить.
Следовательно, нужно исключить из рациона:
- газированные напитки и сладости,
- жареные и слишком жирные блюда,
- излишне соленую пищу – с солью надо быть осторожными.
Неправильное питание приводит к целлюлиту / Фото Foodandmood
Все это откладывается на бедрах и провоцирует появление целлюлита.
Зато включите в рацион:
- полтора-два литра чистой воды в день,
- полезные жиры: орехи, нерафинированные растительные масла, рыбу и морепродукты,
- медленные углеводы: каши, цельнозерновые продукты,
- фрукты и овощи.
Такая пища поможет восстановить водный баланс и ускорить обмен веществ.
Физические нагрузки при целлюлите
Прыжки со скакалкой
Это упражнение налаживает движение лимфы в теле, что способствует преодолению целлюлита. Кроме того, скакалка – это доступный кардиотренажер, который помогает похудеть и нагрузить различные группы мышц.
Тренировки помогают в борьбе с целлюлитом / Фото annatsukur.com
Приседания
Одно из самых популярных упражнений среди тех, кто хочет сделать красивыми бедра и ягодицы.
Махи ногами
Выполняйте их в положении стоя и лежа, комбинируйте различные виды махов. Ноги поблагодарят красивым рельефом.
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Массаж против целлюлита
Существует немало видов антицеллюлитного массажа: обычный ручной массаж, медовый, лимфодренажный. Кроме того, с целлюлитом можно бороться с помощью аппаратного массажа. К такому относят массаж банками, роликовый, вибрационный, ультразвуковой массаж.
Быстро уменьшить видимые проявления целлюлита помогает массаж / Фото www.bellezza.ua
Уже через 5-7 сеансов массажа вы увидите первый результат. Однако помните, что без правильного питания и физических нагрузок этот результат будет недолговечным.
Обязательно нужно наладить сон, стараться не стрессовать, регулярно тренироваться и отдыхать. Тогда борьба с целлюлитом обязательно будет удачной.
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