Многие женщины во всем мире имеют целлюлит и стремятся от него избавиться. Часто "апельсиновая корка" не связана с лишним весом. Причиной ее возникновения является нарушение обмена веществ.

Про действенные методы борьбы с целлюлитом сообщает Active 24.

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Целлюлит бывает даже у тех, кто не имеет лишнего веса / Фото www.medsovet.info

В борьбе с целлюлитом помогут три фактора :

питание,

массаж,

физические нагрузки.

Что есть, чтобы избавиться от целлюлита

Еда – один из ключевых факторов, который влияет на вашу внешность . Даже если вы делаете различные косметические процедуры, массажи и упражнения, плохо подобранная пища может все испортить.

Следовательно, нужно исключить из рациона:

газированные напитки и сладости,

жареные и слишком жирные блюда,

излишне соленую пищу – с солью надо быть осторожными.



Неправильное питание приводит к целлюлиту / Фото Foodandmood

Все это откладывается на бедрах и провоцирует появление целлюлита .

Зато включите в рацион:

полтора-два литра чистой воды в день,

полезные жиры: орехи, нерафинированные растительные масла, рыбу и морепродукты,

медленные углеводы: каши, цельнозерновые продукты,

фрукты и овощи.

Такая пища поможет восстановить водный баланс и ускорить обмен веществ .

Физические нагрузки при целлюлите

Прыжки со скакалкой

Это упражнение налаживает движение лимфы в теле , что способствует преодолению целлюлита. Кроме того, скакалка – это доступный кардиотренажер, который помогает похудеть и нагрузить различные группы мышц.



Тренировки помогают в борьбе с целлюлитом / Фото annatsukur.com

Приседания

Одно из самых популярных упражнений среди тех, кто хочет сделать красивыми бедра и ягодицы .

Махи ногами

Выполняйте их в положении стоя и лежа, комбинируйте различные виды махов . Ноги поблагодарят красивым рельефом.

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Массаж против целлюлита

Существует немало видов антицеллюлитного массажа : обычный ручной массаж, медовый, лимфодренажный. Кроме того, с целлюлитом можно бороться с помощью аппаратного массажа . К такому относят массаж банками, роликовый, вибрационный, ультразвуковой массаж.



Быстро уменьшить видимые проявления целлюлита помогает массаж / Фото www.bellezza.ua

Уже через 5-7 сеансов массажа вы увидите первый результат . Однако помните, что без правильного питания и физических нагрузок этот результат будет недолговечным .