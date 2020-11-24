Нередко те, кто следит за своим весом, в понедельник становятся на весы и видят там слишком большую цифру. Объясняем, почему так происходит.

О том, почему после выходных мы толстеем, рассказывает консультант по питанию Юрий Павлюкевич в своем Instagram .

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Избыток пищи и алкоголя



В выходные мы обычно едим больше / Фото podrobnosti.ua

В течение недели люди обычно ведут более стабильный и здоровый образ жизни . А на выходных расслабляются : употребляют алкоголь и вредную пищу.

Даже небольшой "перебор" углеводов и немного алкоголя отражаются на вашем весе. Обычно лишний вес после выходных – это избыток воды .

Поэтому не нужно паниковать: постепенно входите в привычный режим питания.

Отеки

Часто в выходные мы посещаем вечеринки или банкеты – и нарушаем режим сна . От этого наше лицо и тело еще больше задерживают воду.

Ни в коем случае не нужно употреблять диуретики или переставать пить чистую воду . Наоборот, спокойно употребляйте свою дневную норму воды – она поможет избавиться от отеков.



Контрастный душ помогает избавиться от отеков / Фото banyaskazka

Также полезно сделать лимфодренажные прыжки, массаж сухой щеткой и принять контрастный душ .

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Не нужно издеваться над собой, если съели лишнего

Ни в коем случае не начинайте голодать , даже если набрали немного веса. Так вы совсем не похудеете, а наоборот, наберете еще больше.

Отдавайте предпочтение белковой пище и овощам , продолжайте питаться полезно.



Вечеринки нарушают режим сна и способствуют набору веса / Фото Postimees