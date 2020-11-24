Почему после выходных растет вес: названы причины
Нередко те, кто следит за своим весом, в понедельник становятся на весы и видят там слишком большую цифру. Объясняем, почему так происходит.
О том, почему после выходных мы толстеем, рассказывает консультант по питанию Юрий Павлюкевич в своем Instagram.
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Избыток пищи и алкоголя
В выходные мы обычно едим больше / Фото podrobnosti.ua
В течение недели люди обычно ведут более стабильный и здоровый образ жизни. А на выходных расслабляются: употребляют алкоголь и вредную пищу.
Поэтому не нужно паниковать: постепенно входите в привычный режим питания.
Отеки
Часто в выходные мы посещаем вечеринки или банкеты – и нарушаем режим сна. От этого наше лицо и тело еще больше задерживают воду.
Ни в коем случае не нужно употреблять диуретики или переставать пить чистую воду. Наоборот, спокойно употребляйте свою дневную норму воды – она поможет избавиться от отеков.
Контрастный душ помогает избавиться от отеков / Фото banyaskazka
Также полезно сделать лимфодренажные прыжки, массаж сухой щеткой и принять контрастный душ.
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Не нужно издеваться над собой, если съели лишнего
Ни в коем случае не начинайте голодать, даже если набрали немного веса. Так вы совсем не похудеете, а наоборот, наберете еще больше.
Отдавайте предпочтение белковой пище и овощам, продолжайте питаться полезно.
Вечеринки нарушают режим сна и способствуют набору веса / Фото Postimees
Также не нужно бежать в зал и "загонять" себя в надежде срочно сбросить набранное. Лучше всего вам поможет умеренное питание, прогулка, посильная активность и здоровый сон.
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