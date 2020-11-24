Чому після вихідних росте вага: названо причини
Нерідко ті, хто стежить за своєю вагою, у понеділок стають на ваги й бачать там надто велику цифру. Пояснюємо, чому так стається.
Про те, чому після вихідних ми гладшаємо, розповідає консультант з харчування Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.
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Надлишок їжі та алкоголю
У вихідні ми зазвичай їмо більше / Фото podrobnosti.ua
Протягом тижня люди зазвичай ведуть більш сталий і здоровий спосіб життя. А на вихідних розслабляються: вживають алкоголь і шкідливу їжу.
Тому не потрібно панікувати: поступово входьте у звичний режим харчування.
Набряки
Часто у вихідні ми відвідуємо вечірки або бенкети – і порушуємо режим сну. Від цього наше обличчя й тіло ще більше затримують воду.
У жодному разі не потрібно вживати діуретики або переставати пити чисту воду. Навпаки, спокійно вживайте свою денну норму води – вона допоможе позбутися набряків.
Контрастний душ допомагає позбутися набряків / Фото banyaskazka
Також корисно зробити лімфодренажні стрибки, масаж сухою щіткою та прийняти контрастний душ.
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Не потрібно знущатися з себе, якщо з'їли зайвого
У жодному разі не починайте голодувати, навіть якщо набрали трохи ваги. Так ви зовсім не схуднете, а навпаки, наберете ще більше.
Віддавайте перевагу білковій їжі та овочам, продовжуйте харчуватися корисно.
Вечірки порушують режим сну і сприяють набору ваги / Фото Postimees
Також не потрібно бігти в зал і "заганяти" себе в надії терміново скинути набране. Найкраще вам допоможе помірне харчування, прогулянка, посильна активність та здоровий сон.
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