Нерідко ті, хто стежить за своєю вагою, у понеділок стають на ваги й бачать там надто велику цифру. Пояснюємо, чому так стається.

Про те, чому після вихідних ми гладшаємо, розповідає консультант з харчування Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.

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Надлишок їжі та алкоголю



У вихідні ми зазвичай їмо більше / Фото podrobnosti.ua

Протягом тижня люди зазвичай ведуть більш сталий і здоровий спосіб життя. А на вихідних розслабляються: вживають алкоголь і шкідливу їжу.

Навіть невеликий "перебір" вуглеводів і трохи алкоголю відбиваються на вашій вазі. Зазвичай, зайва вага після вихідних – це надлишок води.

Тому не потрібно панікувати: поступово входьте у звичний режим харчування.

Набряки

Часто у вихідні ми відвідуємо вечірки або бенкети – і порушуємо режим сну. Від цього наше обличчя й тіло ще більше затримують воду.

У жодному разі не потрібно вживати діуретики або переставати пити чисту воду. Навпаки, спокійно вживайте свою денну норму води – вона допоможе позбутися набряків.



Контрастний душ допомагає позбутися набряків / Фото banyaskazka

Також корисно зробити лімфодренажні стрибки, масаж сухою щіткою та прийняти контрастний душ.

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Не потрібно знущатися з себе, якщо з'їли зайвого

У жодному разі не починайте голодувати, навіть якщо набрали трохи ваги. Так ви зовсім не схуднете, а навпаки, наберете ще більше.

Віддавайте перевагу білковій їжі та овочам, продовжуйте харчуватися корисно.



Вечірки порушують режим сну і сприяють набору ваги / Фото Postimees

Також не потрібно бігти в зал і "заганяти" себе в надії терміново скинути набране. Найкраще вам допоможе помірне харчування, прогулянка, посильна активність та здоровий сон.