Как сделать ягодицы упругими без приседаний: мастер спорта показала способ
Для того чтобы ягодицы были красивыми и упругими, необходимо выполнять тренировку. При этом можно обойтись без приседаний.
Действенный комплекс упражнений для ягодиц показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Что нужно делать
Тренировка состоит из 9 упражнений. Их можно выполнять даже в домашних условиях.
1. Ракушка.
2. Ракушка – облегченный вариант.
3. Ягодичный мост.
4. Обратный ягодичный мост.
5. Мост с подкатом мяча (ягодицы + бицепс бедра).
6. Обратная экстензия.
7. Переразгибание бедра в коленно-кистевой позиции.
8. Переразгибание бедра стоя.
9. Разводка.
Идеальные ягодицы – это реальность / Фото gympilot
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Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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