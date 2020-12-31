Як зробити сідниці пружними без присідань: майстриня спорту показала спосіб
Для того щоб сідниці були красивими і пружними, необхідно виконувати тренування. При цьому можна обійтися без присідань.
Дієвий комплекс вправ для сідниць показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.
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Що потрібно робити
Тренування складається з 9 вправ. Їх можна виконувати навіть в домашніх умовах.
1. Ракушка.
2. Ракушка – полегшений варіант.
3. Сідничний міст.
4. Зворотний сідничний міст.
5. Міст з підкатом м'яча (сідниці + біцепс стегна).
6. Зворотня екстензія.
7. Перерозгинання стегна у колінно-кистьовій позиції.
8. Перерозгинання стегна стоячи.
9. Розведення.
Ідеальні сідниці – це реальність / Фото gympilot
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Як виконувати вправи – дивіться на відео:
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