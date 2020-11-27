Для того чтобы ягодицы были круглыми, а кожа упругой, понадобятся регулярные тренировки.

Какие упражнения необходимо выполнять, чтобы получить отличный результат, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Упражнения

1. Классический выпад. Это занятие поможет нарастить общую округлую массу. Наиболее актуально это для женщин и девушек с миниатюрной попой от природы. Делаем 3 подхода по 12 раз для каждой ноги.

Выводим одну ногу вперед, расстояние между стопами должно быть такое, чтобы опускаясь вниз, оба колена образовывали прямой угол. Руки держим в замке на уровне груди. Опускаемся на вдохе вниз, на выдохе поднимаемся вверх, – пояснила Медушкина.

2. Боковое отведение на четвереньках. Это упражнение позволит убрать "провалы" на ягодицах и рыхлость формы. Выполняем в 3 подхода по 15 раз (для каждой ноги).

Для выполнения тренировки необходимо зафиксировать тело, спину держать прямо. Опускаемся на коврик и делаем упор на ладони и колени.

Отводим согнутую в колене ногу в сторону, наверху делаем маленькую паузу, затем опускаем ногу. Следим, чтобы колено не уходило вперед за тазобедренный сустав, – уточнила Медушкина.

Упругие ягодицы можно сделать с помощью тренировки / Фото justsport

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3. Кик ногой на четвереньках. Упражнение поможет поднять ягодицы, убрать "ушки" и преобразовать форму капельки в аппетитный орех. Выполняем 3 подхода по 15 раз (для каждой ноги).

Опускаемся на коврик, упор на колени и локти. Спина прямая, взгляд направлен в коврик. Поднимаем ногу вверх, делаем маленькую паузу, а затем опускаем вниз. При подъеме ноги делаем удар пяткой, она должна быть выше носка. Опускаем ногу, следим, чтобы колено не касалось коврика, задерживаем ногу на весу на расстоянии 1-2 см от пола, – пояснила технику Медушкина.