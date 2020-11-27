Для того щоб сідниці були круглими, а шкіра пружною, знадобляться регулярні тренування.

Які вправи необхідно виконувати, щоб отримати відмінний результат, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

Цікаво Як позбутися від живота у домашніх умовах: крутий спосіб для ледачих

Вправи

1. Класичний випад. Це заняття допоможе наростити загальну округлу масу. Найбільш актуально це для жінок і дівчат з мініатюрною попою від природи. Робимо 3 підходи по 12 разів для кожної ноги.

Виводимо одну ногу вперед, відстань між стопами має бути такою, щоб опускаючись вниз, обидва коліна утворювали прямий кут. Руки тримаємо у замку на рівні грудей. Опускаємося на вдиху вниз, на видиху піднімаємося вгору, – пояснила Медушкіна.

2. Бічне відведення на четвереньках. Ця вправа дозволить прибрати "провали" на сідницях і рихлість форми. Виконуємо у 3 підходи по 15 разів (для кожної ноги).

Для виконання тренування необхідно зафіксувати тіло, спину тримати прямо. Опускаємося на килимок і робимо упор на долоні і коліна.

Відводимо зігнуту в коліні ногу у бік, на висоті робимо маленьку паузу, потім опускаємо ногу. Стежимо, щоб коліно не йшло вперед за тазостегновий суглоб, – уточнила Медушкіна.

Пружні сідниці можна зробити за допомогою тренування / Фото justsport

Читайте Як зробити ідеальний прес: названо одну з найкращих вправ

3. Кік ногою на четвереньках. Вправа допоможе підняти сідниці, прибрати "вушка" і перетворити форму крапельки на апетитний горіх. Виконуємо 3 підходи по 15 разів (для кожної ноги).

Опускаємося на килимок, упор на коліна і лікті. Спина пряма, погляд спрямований на килимок. Піднімаємо ногу вгору, робимо маленьку паузу, а потім опускаємо вниз. При підйомі ноги робимо удар п'ятою, вона повинна бути вище, ніж пальці. Опускаємо ногу, стежимо, щоб коліно не торкалося килимка, затримуємо ногу у повітрі на відстані 1-2 см від підлоги, – пояснила техніку Медушкіна.