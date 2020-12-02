Всем известно, что дети должны заниматься физической подготовкой. Однако некоторые виды спорта являются травмоопасными для ребенка.

Какой спорт таит опасность для детей, рассказывает mixsport в Instagram.

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1. Спортивная и художественная гимнастика

Относится к травмоопасных, поскольку риски получить сотрясение мозга, переломы, вывихи и ушибы. Также гимнастика тормозит процессы роста.

2. Бальные танцы

Танцы имеют негативное влияние на опорно-двигательную систему через принудительное формирование осанки. Кроме того, серьезные нагрузки могут стать причинно деформации ступни.

3. Фигурное катание

Согласно статистике, каждый третий фигурист получает минимум одну серьезную травму головы за свою карьеру.

4. Сноубординг

Занимаясь сноубордингом, тело находится в специфическом положении, которое может стать причиной искривления позвоночника. В связи с этим детям в возрасте до 10 лет не рекомендованы регулярные занятия на борде.

5. Футбол

Один из самых популярных, но и опасных видов спорта. Довольно часто футболисты получают повреждения ног, копчика и головы.

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Какой спорт менее травмоопасен для детей

Конечно же, нельзя сказать, что существует полностью безопасный вид спорта, однако, как говорится, все познается в сравнении. К менее травмоопасному спорту относят: