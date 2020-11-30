К выбору спортивной секции для ребенка необходимо подходить со всей ответственностью, чтобы занятия стали не только полезными, но и любимыми.

Что нужно учесть, выбирая первый спорт для девочки, рассказывает Active24.

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Какие нюансы учитывать

возраст; здоровье девочки; тип телосложения; темперамент; увлечения.

Также особое внимание обратите на:

удаленность секции от дома;

коллектив;

педагогический состав;

расписание занятий;

стоимость тренировок;

дополнительные траты (форма, инвентарь).

Выбирая спорт для девочки, учтите все нюансы / Фото stayer

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Какие секции популярны среди девочек

Наиболее часто для девочек выбирают плавание, гимнастику, бальные танцы, фигурное катание, легкую атлетику, теннис, верховую езду. Также спросом пользуются единоборства, лыжный спорт и сноуборд, и баскетбол.

Виды спорта для девочек по возрасту

3-4 года – плавание, аэробика, спортивная и художественная гимнастика, спортивные танцы.

– плавание, аэробика, спортивная и художественная гимнастика, спортивные танцы. 5-6 лет – фигурное катание, баскетбол, волейбол, большой теннис, легкая атлетика, боевые искусства, футбол.

– фигурное катание, баскетбол, волейбол, большой теннис, легкая атлетика, боевые искусства, футбол. 7-8 лет – гольф, биатлон, спортивный туризм, лыжный спорт.

– гольф, биатлон, спортивный туризм, лыжный спорт. 9-10 лет – фехтование, верховая езда, велопорт, гребля, тяжелая атлетика.

– фехтование, верховая езда, велопорт, гребля, тяжелая атлетика. 11 лет – триатлон, скалолазание, альпинизм, бобслей.

Выбирая спорт для девочки, не забудьте спросить ее мнение. Важно, чтобы на занятия ребенок ходил с удовольствием.