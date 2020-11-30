До вибору спортивної секції для дитини необхідно підходити з усією відповідальністю, щоб заняття стали не лише корисними, але й улюбленими.

Що потрібно врахувати, вибираючи перший спорт для дівчинки, розповідає Active24.

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Які нюанси враховувати

вік; здоров'я дівчинки; тип статури; темперамент; захоплення.

Також особливу увагу зверніть на:

віддаленість секції від будинку;

колектив;

педагогічний склад;

розклад занять;

вартість тренувань;

додаткові витрати (форма, інвентар).

Вибираючи спорт для дівчинки, врахуйте всі нюанси / Фото stayer

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Які секції популярні серед дівчаток

Найбільш часто для дівчаток обирають плавання, гімнастику, бальні танці, фігурне катання, легку атлетику, теніс, верхову їзду. Також попитом користуються єдиноборства, лижний спорт і сноуборд, і баскетбол.

Спортивні змагання для дівчаток за віком

3-4 роки – плавання, аеробіка, спортивна та художня гімнастика, спортивні танці.

– плавання, аеробіка, спортивна та художня гімнастика, спортивні танці. 5-6 років – фігурне катання, баскетбол, волейбол, великий теніс, легка атлетика, бойові мистецтва, футбол.

– фігурне катання, баскетбол, волейбол, великий теніс, легка атлетика, бойові мистецтва, футбол. 7-8 років – гольф, біатлон, спортивний туризм, лижний спорт.

– гольф, біатлон, спортивний туризм, лижний спорт. 9-10 років – фехтування, верхова їзда, велопорт, веслування, важка атлетика.

– фехтування, верхова їзда, велопорт, веслування, важка атлетика. 11 років – тріатлон, скелелазіння, альпінізм, бобслей.

Вибираючи спорт для дівчинки, не забудьте запитати її думку. Важливо, щоб на заняття дитина ходила із задоволенням.