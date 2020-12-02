Найтравматичніші види спорту для дітей: ТОП-5
Всім відомо, що діти повинні займатися фізичною підготовкою. Однак деякі види спорту є травмонебезпечними для дитини.
Який спорт таїть небезпеку для дітей, розповідає mixsport в Instagram.
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1. Спортивна та художня гімнастика
Відноситься до травмонебезпечних, оскільки є ризики отримати струс мозку, переломи, вивихи та забиття. Також гімнастика гальмує процеси росту.
2. Бальні танці
Танці мають негативний вплив на опорно-рухову систему через примусове формування постави. Крім того, серйозні навантаження можуть стати причино деформації ступні.
3. Фігурне катання
Згідно з статистикою, кожен третій фігурист отримує щонайменше одну серйозну травму голови за свою кар'єру.
4. Сноубординг
Займаюсь сноубордингом, тіло знаходиться у специфічному положенні, яке може стати причиною викривлення хребта. У зв'язку з цим дітям віком до 10 років не рекомендовані регулярні заняття на борді.
5. Футбол
Один з найпопулярніших, але й небезпечних видів спорту. Доволі часто футболісти отримують ушкодження ніг, куприка і голови.
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Який спорт менш травмонебезпечний для дітей
Звичайно ж, не можна сказати, що існує повністю безпечний вид спорту, проте, як то кажуть, все пізнається в порівнянні. До менш травмонебезпечного спорту відносять:
- плавання
- фехтування
- теніс
- бадмінтон
- йога
- сайклінг (катання на велосипедах).
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