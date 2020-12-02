Всім відомо, що діти повинні займатися фізичною підготовкою. Однак деякі види спорту є травмонебезпечними для дитини.

Який спорт таїть небезпеку для дітей, розповідає mixsport в Instagram.

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1. Спортивна та художня гімнастика

Відноситься до травмонебезпечних, оскільки є ризики отримати струс мозку, переломи, вивихи та забиття. Також гімнастика гальмує процеси росту.

2. Бальні танці

Танці мають негативний вплив на опорно-рухову систему через примусове формування постави. Крім того, серйозні навантаження можуть стати причино деформації ступні.

3. Фігурне катання

Згідно з статистикою, кожен третій фігурист отримує щонайменше одну серйозну травму голови за свою кар'єру.

4. Сноубординг

Займаюсь сноубордингом, тіло знаходиться у специфічному положенні, яке може стати причиною викривлення хребта. У зв'язку з цим дітям віком до 10 років не рекомендовані регулярні заняття на борді.

5. Футбол

Один з найпопулярніших, але й небезпечних видів спорту. Доволі часто футболісти отримують ушкодження ніг, куприка і голови.

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Який спорт менш травмонебезпечний для дітей

Звичайно ж, не можна сказати, що існує повністю безпечний вид спорту, проте, як то кажуть, все пізнається в порівнянні. До менш травмонебезпечного спорту відносять: