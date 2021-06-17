Часто после насыщенного дня хочется расслабиться и заесть стресс чем-то вкусным. Полезный салат с тунцом и фасолью – идеальный вариант. Быстрым рецептом здоровой ужина поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.

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Салат с тунцом и фасолью: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 2 штуки;
  • Тунец – 100 граммов;
  • Фасоль консервированная – 120 граммов;
  • Огурцы – 200 граммов;
  • Перец – 100 граммов;
  • Йогурт 1,5% – 120 граммов;
  • Чеснок – 3 грамма;
  • Укроп – 10 граммов;
  • Соль по вкусу.

Как приготовить салат

  1. Сварите яйца и порежьте кубиками.
  2. Тунец без жидкости разомните вилкой.
  3. Огурец и перец порежьте, чеснок и укроп измельчите.
  4. Все соедините в миске и перемешайте.
  5. Посолите по вкусу.

Приятного аппетита!

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