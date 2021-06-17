Часто после насыщенного дня хочется расслабиться и заесть стресс чем-то вкусным. Полезный салат с тунцом и фасолью – идеальный вариант. Быстрым рецептом здоровой ужина поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.
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Салат с тунцом и фасолью: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Яйца – 2 штуки;
- Тунец – 100 граммов;
- Фасоль консервированная – 120 граммов;
- Огурцы – 200 граммов;
- Перец – 100 граммов;
- Йогурт 1,5% – 120 граммов;
- Чеснок – 3 грамма;
- Укроп – 10 граммов;
- Соль по вкусу.
Как приготовить салат
- Сварите яйца и порежьте кубиками.
- Тунец без жидкости разомните вилкой.
- Огурец и перец порежьте, чеснок и укроп измельчите.
- Все соедините в миске и перемешайте.
- Посолите по вкусу.
Приятного аппетита!
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