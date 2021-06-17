Часто після насиченого дня хочеться розслабитися і заїсти стрес чимось смачним. Корисний салат з тунцем і квасолею – ідеальний варіант. Швидким рецептом здорової вечері поділилася нутриціологиня Надія Пахірко.

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Салат з тунцем і квасолею: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • Яйця – 2 штуки;
  • Тунець – 100 грамів;
  • Квасоля консервована – 120 грамів;
  • Огірки – 200 грамів;
  • Перець – 100 грамів;
  • Йогурт 1,5% – 120 грамів;
  • Часник – 3 грами;
  • Кріп – 10 грамів;
  • Сіль на смак.

Як приготувати салат

  1. Зваріть яйця та поріжте кубиками.
  2. Тунець без рідини розімніть виделкою.
  3. Огірок і перець поріжте, часник і кріп подрібніть.
  4. Усе з'єднайте в мисці та перемішайте.
  5. Посоліть на смак.

Смачного!

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