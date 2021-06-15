Дієтолог Андрій Невський продовжує ділитися простими, швидкими, а головне смачними рецептами. На цей раз фахівець показав, як приготувати корисний сніданок за кілька хвилин.

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Рецепт гарячого сендвіча

Інгредієнти

яйце – 2 штуки;

сир – 4 пластинки;

тостовий хліб – 2 штуки;

ковбаса – 4 шматочки;

огірок – 1 штука;

помідор – 1 штука;

олія для смаження.

Як приготувати

Розігрійте сковорідку та змастіть її кількома краплями олії. Викладіть 2 пластинки сиру і вилийте на них перемішані яйця, далі покладіть хліб. Дайте яйцям схопитися і переверніть на другий бік. Викладіть огірки, помідори і ковбасу на хліб. Загорніть краї яєчні і покладіть на них 2 пластинки сиру. "Закрийте" шматки хліба.

Смачного!

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