Дієтолог Андрій Невський продовжує ділитися простими, швидкими, а головне смачними рецептами. На цей раз фахівець показав, як приготувати корисний сніданок за кілька хвилин.

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Рецепт гарячого сендвіча

Інгредієнти

  • яйце – 2 штуки;
  • сир – 4 пластинки;
  • тостовий хліб – 2 штуки;
  • ковбаса – 4 шматочки;
  • огірок – 1 штука;
  • помідор – 1 штука;
  • олія для смаження.

Як приготувати

  1. Розігрійте сковорідку та змастіть її кількома краплями олії.
  2. Викладіть 2 пластинки сиру і вилийте на них перемішані яйця, далі покладіть хліб.
  3. Дайте яйцям схопитися і переверніть на другий бік.
  4. Викладіть огірки, помідори і ковбасу на хліб.
  5. Загорніть краї яєчні і покладіть на них 2 пластинки сиру.
  6. "Закрийте" шматки хліба.

Смачного!

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