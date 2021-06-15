Диетолог Андрей Невский продолжает делиться простыми, быстрыми, а главное вкусными рецептами. На этот раз специалист показал, как приготовить полезный завтрак за несколько минут.
И еще Как правильно питаться летом: пример меню на весь день
Рецепт горячего сэндвича
Ингредиенты
- яйцо – 2 штуки;
- сыр – 4 пластинки;
- тостовый хлеб – 2 штуки;
- колбаса – 4 кусочка;
- огурец – 1 штука;
- помидор – 1 штука;
- масло для жарки.
Как приготовить
- Разогрейте сковородку и смажьте ее несколькими каплями масла.
- Выложите 2 пластинки сыра и вылейте на них перемешаны яйца, далее положите хлеб.
- Дайте яйцам стянуться и переверните на другую сторону.
- Выложите огурцы, помидоры и колбасу на хлеб.
- Заверните края яичницы и положите на них 2 пластинки сыра.
- "Закройте" куски хлеба.
Приятного аппетита!
Читайте также Вкусные квадратики с клубникой для детей и взрослых: быстрый десерт без выпечки