Бризоль – это, по сути, тонкий блин с фаршем внутри. И, как уверяет диетолог Андрей Невский, он идеально подходит для первой половины дня. Мужчина показал на видео, как приготовить диетический вариант блюда.
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Бризоль с куриным фаршем: пошаговый рецепт
Ингредиенты (на 3 порции)
- куриный фарш – 450 граммов;
- яйца – 5 штук;
- молоко (жирность 3,2%) – 60 миллилитров;
- растительное масло – 7 граммов;
- соль, перец и приправы по вкусу.
Как приготовить бризоль
- Разбейте 4 яйца в миску, влейте молоко и взбейте венчиком, посолив и поперчив.
- Разогрейте сковороду на слабом огне, смажьте маслом, пожарьте 3 омлета с обеих сторон.
- В фарш выбейте яйцо, добавьте куриную приправу, немного соли и перец. Хорошо перемешайте.
- На каждый омлет тонким слоем выложите фарш, заверните в рулет.
- Отправьте бризоль с фаршем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
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