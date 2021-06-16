Бризоль – это, по сути, тонкий блин с фаршем внутри. И, как уверяет диетолог Андрей Невский, он идеально подходит для первой половины дня. Мужчина показал на видео, как приготовить диетический вариант блюда.

И еще Быстрый рецепт горячего сэндвича на сковородке: вкусный завтрак за 10 минут – видео

Бризоль с куриным фаршем: пошаговый рецепт

Ингредиенты (на 3 порции)

куриный фарш – 450 граммов;

яйца – 5 штук;

молоко (жирность 3,2%) – 60 миллилитров;

растительное масло – 7 граммов;

соль, перец и приправы по вкусу.

Как приготовить бризоль

Разбейте 4 яйца в миску, влейте молоко и взбейте венчиком, посолив и поперчив. Разогрейте сковороду на слабом огне, смажьте маслом, пожарьте 3 омлета с обеих сторон. В фарш выбейте яйцо, добавьте куриную приправу, немного соли и перец. Хорошо перемешайте. На каждый омлет тонким слоем выложите фарш, заверните в рулет. Отправьте бризоль с фаршем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!