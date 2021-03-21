Диетолог Ева Шишова рассказала о пользе морепродуктов, а также поделилась рецептом вкусного салата. Сохраняйте себе, чтобы не потерять.

По словам Евы, все без исключения морепродукты богаты белком, которого в них больше, чем в мясе. А еще переваривается он значительно легче. Морские продукты уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.

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Например, креветки содержат много железа, кальция, серы, магния и фосфора. Осьминоги обогащенные витаминами группы B и C. Йод и железо, содержащиеся в морепродуктах поддерживают работу щитовидки и головного мозга,

– добавила диетолог.



Салат с креветками / Фото pixabay

Несомненный плюс морепродуктов – в их низкой калорийности. На 100 граммов приходится от 60 до 120 калорий. Как советует Шишова, самый простой и недорогой способ получить больше полезных минералов из морепродуктов – съесть морской коктейль (консервированный, не в масле, а в собственном соку). В его состав, как правило, входят креветки, кальмары, мидии и осьминоги. Это отличный вариант для легкой и полезной ужина, если сделать из него, например, салат с овощами и зеленью.

Рецепт салата из морепродуктов

Ингредиенты

Креветки свежемороженые – 6 штук

Кальмары свежемороженые – 2 штуки

1 яйцо

1 свежий огурец

2 столовые ложки натурального йогурта

10 граммов зелени

Соль по вкусу

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Способ приготовления

Отварите кальмары после закипания воды еще в течение 3 минут. После чего выстудите их и нарежьте. Отварите креветки до готовности и также нарежьте. Яйцо нужно сварить вкрутую, очистить и охладить, а затем мелко нарезать и добавить к морепродуктам в тарелку. Снимите кожицу с огурца, нарежьте его кубиками. Зелень измельчите ножницами прямо в салат. Добавьте натуральный йогурт и перемешайте.

Приятного аппетита!