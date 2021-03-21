Салат из морепродуктов: диетолог поделилась рецептом легкого и полезного ужина
Диетолог Ева Шишова рассказала о пользе морепродуктов, а также поделилась рецептом вкусного салата. Сохраняйте себе, чтобы не потерять.
Источник:инстаграм Евы Шишовой
По словам Евы, все без исключения морепродукты богаты белком, которого в них больше, чем в мясе. А еще переваривается он значительно легче. Морские продукты уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.
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Например, креветки содержат много железа, кальция, серы, магния и фосфора. Осьминоги обогащенные витаминами группы B и C. Йод и железо, содержащиеся в морепродуктах поддерживают работу щитовидки и головного мозга,
– добавила диетолог.
Салат с креветками / Фото pixabay
Рецепт салата из морепродуктов
Ингредиенты
- Креветки свежемороженые – 6 штук
- Кальмары свежемороженые – 2 штуки
- 1 яйцо
- 1 свежий огурец
- 2 столовые ложки натурального йогурта
- 10 граммов зелени
- Соль по вкусу
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Способ приготовления
- Отварите кальмары после закипания воды еще в течение 3 минут. После чего выстудите их и нарежьте.
- Отварите креветки до готовности и также нарежьте.
- Яйцо нужно сварить вкрутую, очистить и охладить, а затем мелко нарезать и добавить к морепродуктам в тарелку.
- Снимите кожицу с огурца, нарежьте его кубиками.
- Зелень измельчите ножницами прямо в салат.
- Добавьте натуральный йогурт и перемешайте.
Приятного аппетита!
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