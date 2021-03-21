Салат з морепродуктів: дієтологиня поділилася рецептом легкої та корисної вечері
Дієтологиня Єва Шишова розповіла про користь морепродуктів, а також поділилася рецептом смачного салату. Зберігайте собі, аби не загубити.
Джерело:інстаграм Єви Шишової
За словами Єви, усі без винятку морепродукти багаті білком, якого в них більше, ніж у м'ясі. А ще перетравлюється він значно легше. Вони зменшують ризик розвитку раку, покращують роботу мозку, зміцнюють стінки кровоносних судин і знижують рівень шкідливого холестерину в крові.
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Наприклад, креветки містять багато заліза, кальцію, сірки, магнію і фосфору. Восьминоги збагачені вітамінами групи B і C. Йод і залізо, що містяться в морепродуктах підтримують роботу щитовидки і головного мозку,
– додала дієтологиня.
Салат з креветками / Фото pixabay
Як радить Шишова, найпростіший і недорогий спосіб отримати найбільше корисних мінералів з морепродуктів – з'їсти морський коктейль (консервований, не в олії, а у власному соку). До його складу, як правило, входять креветки, кальмари, мідії і восьминоги. Це відмінний варіант для легкої і корисної вечері, якщо зробити з нього, наприклад, салат з овочами і зеленню.
Рецепт салату з морепродуктів
Інгредієнти
- Креветки свіжоморожені – 6 штук
- Кальмари свіжоморожені – 2 штуки
- 1 яйце
- 1 свіжий огірок
- 2 столові ложки натурального йогурту
- 10 грамів зелені
- Сіль до смаку
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Спосіб приготування
- Відваріть кальмари після закипання води ще протягом 3 хвилин. Після чого вистудіть їх та наріжте.
- Відваріть креветки до готовності і також наріжте.
- Яйце потрібно зварити накруто, почистити і охолодити, а потім дрібно нарізати і додати до морепродуктів в тарілку.
- Зніміть шкірку з огірка, наріжте його кубиками.
- Зелень подрібніть ножицями прямо у салат.
- Додайте натуральний йогурт та перемішайте.
Смачного!
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