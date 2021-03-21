Дієтологиня Єва Шишова розповіла про користь морепродуктів, а також поділилася рецептом смачного салату. Зберігайте собі, аби не загубити.

За словами Єви, усі без винятку морепродукти багаті білком, якого в них більше, ніж у м'ясі. А ще перетравлюється він значно легше. Вони зменшують ризик розвитку раку, покращують роботу мозку, зміцнюють стінки кровоносних судин і знижують рівень шкідливого холестерину в крові.

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Наприклад, креветки містять багато заліза, кальцію, сірки, магнію і фосфору. Восьминоги збагачені вітамінами групи B і C. Йод і залізо, що містяться в морепродуктах підтримують роботу щитовидки і головного мозку,

– додала дієтологиня.



Салат з креветками / Фото pixabay

Безсумнівний плюс морепродуктів – в їхній низькій калорійності. На 100 грамів припадає від 60 до 120 калорій

Як радить Шишова, найпростіший і недорогий спосіб отримати найбільше корисних мінералів з морепродуктів – з'їсти морський коктейль (консервований, не в олії, а у власному соку). До його складу, як правило, входять креветки, кальмари, мідії і восьминоги. Це відмінний варіант для легкої і корисної вечері, якщо зробити з нього, наприклад, салат з овочами і зеленню.

Рецепт салату з морепродуктів

Інгредієнти

Креветки свіжоморожені – 6 штук

Кальмари свіжоморожені – 2 штуки

1 яйце

1 свіжий огірок

2 столові ложки натурального йогурту

10 грамів зелені

Сіль до смаку

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Спосіб приготування

Відваріть кальмари після закипання води ще протягом 3 хвилин. Після чого вистудіть їх та наріжте. Відваріть креветки до готовності і також наріжте. Яйце потрібно зварити накруто, почистити і охолодити, а потім дрібно нарізати і додати до морепродуктів в тарілку. Зніміть шкірку з огірка, наріжте його кубиками. Зелень подрібніть ножицями прямо у салат. Додайте натуральний йогурт та перемішайте.

Смачного!