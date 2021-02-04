Американский рэпер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс вместе с всемирно известным брендом Adidas часто анонсирует новые кроссовки и одежду. Но на этот раз коллаборация удивила не самой моделью обуви, а презентацией Hu NMD.

Источник: Hypebae

Спортивный бренд специально создал автономного робота для презентации и доставки обуви. Boston Dynamics в уникальной раскраске и с боксом на верхней части прискакал с новыми кроссовками Adidas NMD. Рэпер Pusha T один из первых получил свою пару с "рук" необычного курьера и поделился видео на своей странице в Instagram.

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Adidas NMD – одни из лучших кроссовок для теплой погоды – они эластичны, носок не сдавливает, а подошва Boost отлично амортизирует. Свежую модель представили в новой окраске: кремово-белые кроссовки с розовой вставкой на пятке, синей вставкой на подошве и корейскими символами на носке, означающие "Человеческая раса".

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Правда, именно эту пару получить будет не так уж и легко. Будет выпущено всего 250 пар. Оформить заказ можно через приложение Adidas Confirmed. Цена – 220 долларов (примерно 6 150 гривен).