Популярный спортивный бренд Nike выпустил кроссовки, которые можно надевать и снимать без рук. Новая модель не имеет шнуровки, а на ноге обувь фиксируется с помощью откидного замыкающегося задника. Словом, смотрите, как это работает.

Источник: nike

Революционная пара кроссовок Nike GO FlyEase оснащена специальным механизмом: носок и задник соединены с помощью эластичной ленты. Реализовано это с помощью гибкого шарнира, который позволяет подошве сгибаться под углом около 30 градусов. В таком положении ногу легко вставить внутрь. И если, надевая такую ​​обувь, вы нажмете на пятку, откидной задник соединится с передней частью. А снимаются кроссовки привычным нам способом – нужно лишь упереться носком одной ноги в пятку другой. При этом подошва снова согнется, чтобы вы легко могли снять обувь.

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Как надевать и снимать кроссовки Nike GO FlyEase без рук: видеоинструкция

Созданы такие кроссовки не для самых ленивых, а для тех, кому порой сложно надеть обычную обувь и зашнуровывать ее. GO FlyEase заметно упростит эту повседневную задачу для всех людей с инвалидностью.

Верх кроссовок состоит из текстиля и технологической сетки, а подошва оснащена двумя отдельными амортизирующими подушками в передней и задней части. Модель можно будет приобрести в трех цветах – полностью черный, светлая пастель и темный с синими и фиолетовыми вставками.

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Полномасштабный релиз состоится в конце 2021 года, а цена таких кроссовок будет около 120 долларов.