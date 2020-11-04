Бег под дождем: какая одежда и обувь нужна, чтобы не простыть
Бег в дождь – не очень приятное занятие на первый взгляд. Однако у него есть и свои преимущества.
Какая обувь и одежда нужна для бега в дождливую погоду, рассказывает Active 24.
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Преимущества бега под дождем
- Не жарко.
- Меньше людей на улице.
- Пот не щиплет кожу.
- Нужно понимать, что бег под дождем в любом случае приведет к тому, что вы промокнете.
Во время бега под дождем, обезопасьте электронику от намокания / Фото marathonec
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Что надеть
Кепка с козырьком частично защитит голову и волосы от намокания. Также такой головной убор спасет лицо от капель дождя и сделает обзор лучше. В холодную погоду выбирайте плотную кепку.
Остальная одежда особо не отличается от той, которую вы носите в сухую погоду. Многослойная форма не требуется – она все равно промокнет, но еще и обеспечит перегрев тела. Из "новшеств" можно надеть водонепроницаемую куртку с мембраной с хорошими дышащими свойствами.
Защита рук и ног
Если на улице холодно (+5 градусов по Цельсию и ниже), наденьте перчатки. С ними руки будут в тепле и не промокнут. Также следует выбирать удлиненные носки или гетры.
Перчатки пригодятся во время бега / Фото marathonec
Обувь
Конечно же, лучшая обувь для бега – кроссовки. При этом в дождливую погоду не обязательно брать водонепронецаемую обувь. Это хороший вариант только для "спокойного" бега на стадионе, например, но в случае трейлового забега они не помогут.
Что касается грязи, от нее спасут обычные беговые кроссовки, которые вы используете во время сухой погоды. Главное – просушите обувь после тренировки. Для этого нужно вытащить шнурки, раскрыть кроссовки и набить в них бумагу. Она вберет в себя лишнюю влагу. Не рекомендуется использовать для спортивной обуви сушилки и обогреватели – это быстро приведет ее в негодность.
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