Бег в дождь – не очень приятное занятие на первый взгляд. Однако у него есть и свои преимущества.

Какая обувь и одежда нужна для бега в дождливую погоду, рассказывает Active 24.

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Преимущества бега под дождем

Не жарко.

Меньше людей на улице.

Пот не щиплет кожу.

Нужно понимать, что бег под дождем в любом случае приведет к тому, что вы промокнете.

Никогда не бегайте в грозу, град, ливень или ураган – это опасно, и может привести к падению конструкций или ветвей деревьев.

Во время бега под дождем, обезопасьте электронику от намокания / Фото marathonec

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Что надеть

Кепка с козырьком частично защитит голову и волосы от намокания. Также такой головной убор спасет лицо от капель дождя и сделает обзор лучше. В холодную погоду выбирайте плотную кепку.

Остальная одежда особо не отличается от той, которую вы носите в сухую погоду. Многослойная форма не требуется – она все равно промокнет, но еще и обеспечит перегрев тела. Из "новшеств" можно надеть водонепроницаемую куртку с мембраной с хорошими дышащими свойствами.

Не забывайте, что одежда из хлопка не подходит для бега. Этот материал впитывает пот, долго сохнет и в мокром виде очень некомфортный для тела.

Защита рук и ног

Если на улице холодно (+5 градусов по Цельсию и ниже), наденьте перчатки. С ними руки будут в тепле и не промокнут. Также следует выбирать удлиненные носки или гетры.

Перчатки пригодятся во время бега / Фото marathonec

Несмотря на распространенные слухи, не рекомендуется бегать в дождевике. Материал, из которого он сделан, не пропускает, как следствие – тело будет сильно потеть.

Обувь

Конечно же, лучшая обувь для бега – кроссовки. При этом в дождливую погоду не обязательно брать водонепронецаемую обувь. Это хороший вариант только для "спокойного" бега на стадионе, например, но в случае трейлового забега они не помогут.

Что касается грязи, от нее спасут обычные беговые кроссовки, которые вы используете во время сухой погоды. Главное – просушите обувь после тренировки. Для этого нужно вытащить шнурки, раскрыть кроссовки и набить в них бумагу. Она вберет в себя лишнюю влагу. Не рекомендуется использовать для спортивной обуви сушилки и обогреватели – это быстро приведет ее в негодность.