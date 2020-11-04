Біг у дощ – не дуже приємне заняття на перший погляд. Однак у нього є і свої переваги.

Яке взуття та одяг потрібні для бігу в дощову погоду, розповідає Active 24.

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Переваги бігу під дощем

Не спекотно.

Менше людей на вулиці.

Піт не щипає шкіру.

Потрібно розуміти, що біг під дощем у будь-якому випадку приведе до того, що ви промокнете.

Ніколи не бігайте під час грози, граду, зливи або урагану – це небезпечно, і може привести до падіння конструкцій або гілок дерев.

Під час бігу під дощем, захистіть електроніку від намокання / Фото marathonec

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Що вдягнути

Кепка з козирком частково захистить голову і волосся від намокання. Також такий головний убір врятує обличчя від крапель дощу і зробить огляд краще. У холодну погоду вибирайте щільну кепку.

Решта одягу особливо не відрізняється від тієї, яку ви носите в суху погоду. Багатошарова форма не потрібна – вона все одно промокне, але ще і забезпечить перегрів тіла. З "нововведень" можна одягнути водонепроникну куртку з мембраною з хорошими дихаючими властивостями.

Не забувайте, що одяг з бавовни не підходить для бігу. Цей матеріал вбирає піт, довго сохне і в мокрому вигляді дуже некомфортний для тіла.

Захист рук та ніг

Якщо на вулиці холодно (+5 градусів за Цельсієм і нижче), надіньте рукавички. З ними руки будуть у теплі і не промокнуть. Також слід вибирати подовжені шкарпетки або гетри.

Рукавички стануть у нагоді під час бігу ​/ Фото marathonec

Незважаючи на поширені чутки, не рекомендується бігати у дощовику. Матеріал, з якого він зроблений, не пропускає, як наслідок – тіло буде сильно потіти.

Взуття

Звичайно ж, найкраще взуття для бігу – кросівки. При цьому у дощову погоду не обов'язково брати водонепроникне взуття. Це хороший варіант тільки для "спокійного" бігу на стадіоні, наприклад, але в разі трейлового забігу вони не допоможуть.

Що стосується бруду, від неї врятують звичайні бігові кросівки, які ви використовуєте під час сухої погоди. Головне – просушіть взуття після тренування. Для цього потрібно витягнути шнурки, розкрити кросівки і набити в них папір. Вона вбере в себе зайву вологу. Не рекомендується використовувати для спортивного взуття сушарки та обігрівачі – це швидко приведе її в непридатність.