Біг під дощем: який одяг і взуття потрібні, щоб не застудитися
Біг у дощ – не дуже приємне заняття на перший погляд. Однак у нього є і свої переваги.
Яке взуття та одяг потрібні для бігу в дощову погоду, розповідає Active 24.
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Переваги бігу під дощем
- Не спекотно.
- Менше людей на вулиці.
- Піт не щипає шкіру.
- Потрібно розуміти, що біг під дощем у будь-якому випадку приведе до того, що ви промокнете.
Під час бігу під дощем, захистіть електроніку від намокання / Фото marathonec
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Що вдягнути
Кепка з козирком частково захистить голову і волосся від намокання. Також такий головний убір врятує обличчя від крапель дощу і зробить огляд краще. У холодну погоду вибирайте щільну кепку.
Решта одягу особливо не відрізняється від тієї, яку ви носите в суху погоду. Багатошарова форма не потрібна – вона все одно промокне, але ще і забезпечить перегрів тіла. З "нововведень" можна одягнути водонепроникну куртку з мембраною з хорошими дихаючими властивостями.
Захист рук та ніг
Якщо на вулиці холодно (+5 градусів за Цельсієм і нижче), надіньте рукавички. З ними руки будуть у теплі і не промокнуть. Також слід вибирати подовжені шкарпетки або гетри.
Рукавички стануть у нагоді під час бігу / Фото marathonec
Взуття
Звичайно ж, найкраще взуття для бігу – кросівки. При цьому у дощову погоду не обов'язково брати водонепроникне взуття. Це хороший варіант тільки для "спокійного" бігу на стадіоні, наприклад, але в разі трейлового забігу вони не допоможуть.
Що стосується бруду, від неї врятують звичайні бігові кросівки, які ви використовуєте під час сухої погоди. Головне – просушіть взуття після тренування. Для цього потрібно витягнути шнурки, розкрити кросівки і набити в них папір. Вона вбере в себе зайву вологу. Не рекомендується використовувати для спортивного взуття сушарки та обігрівачі – це швидко приведе її в непридатність.
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