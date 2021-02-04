Американський репер і дизайнер одягу Фаррелл Вільямс разом з всесвітньо відомим брендом Adidas часто анонсує нові кросівки та одяг. Але цього розу колаборація здивувала не самою моделлю взуття, а презентацією Hu NMD.

Джерело: Hypebae

Спортивний бренд спеціально створив автономного робота для презентації та доставки взуття. Boston Dynamics в унікальному розфарбуванні і з боксом на верхній частині прискакав з новими кросівками Adidas NMD. Репер Pusha T один з перших отримав свою пару з "рук" незвичайного кур'єра і поділився відео на своїй сторінці в Instagram.

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Adidas NMD – одні з найкращих кросівок для теплої погоди – вони еластичні, носок, який не здавлює, а підошва Boost відмінно амортизує. Свіжу модель представили у новому забарвленні: кремово-білі кросівки з рожевою вставкою на п'яті, синьою вставкою на підошві та корейськими символами на носку, які означають "Людська раса".

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Щоправда, саме цю пару отримати буде не так вже й легко. Буде випущено лише 250 пар. Оформити замовлення можна через додаток Adidas Confirmed. Ціна – 220 доларів (приблизно 6 150 гривень).