Рекорд: американка стала первой женщиной, которая прошла маршрут на скале Эль-Капитан за день
Американская альпинистка рекордно быстро прошла маршрут "Золотые ворота" на скале Эль-Капитан. Женщина работала над установлением рекорда с 2012 года.
Об успехе американской альпинистки рассказывает Abc news.
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Альпинистка во время прохождения маршрута / Фото @emilyaharrington
Эмили Харрингтон прошла маршрут "Золотые ворота" на горе Эль-Капитан за 21 час и 13 минут.
Это стало мировым рекордом. До сих пор подняться на скалу по этому маршруту в течение суток удавалось лишь трем людям и все это – мужчины.
Гора Эль-Капитан известна всем альпинистам / Фото @emilyaharrington
Маршрут "Золотые ворота" проложен на 914-метровой гранитной горе Эль-Капитан. Скала расположена в национальном парке Йосемити, штат Калифорния.
Американская альпинистка работала над достижением рекорда с 2012 года. В 2015 ей уже удалось пройти маршрут "Золотые ворота" и тогда она задумалась над рекордом – покорить скалу в течение суток.
Отдых во время покорения горы / Фото @emilyaharrington
Маршрут "Golden Gate" проложен на всемирно известной скале Эль-Капитан. Его считают одним из величайших классических скалолазных маршрутов.
Рекордсменка после прохождения маршрута / Фото @emilyaharrington
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Итак, Эмили Харрингтон стала:
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первой женщиной, которая прошла маршрут "Золотые ворота" в стиле свободного лазания менее чем за сутки;
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четвертой женщиной, покорившей гору Эль-Капитан менее чем за сутки. До нее три женщины поднимались другими маршрутами;
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Четвертым альпинистом среди женщин и мужчин, которые прошли "Золотые ворота" в течение одного дня.
Эмили установила мировой рекорд / Фото @emilyaharrington
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