Американская альпинистка рекордно быстро прошла маршрут "Золотые ворота" на скале Эль-Капитан. Женщина работала над установлением рекорда с 2012 года.

Об успехе американской альпинистки рассказывает Abc news .

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Альпинистка во время прохождения маршрута / Фото @emilyaharrington

Эмили Харрингтон прошла маршрут "Золотые ворота" на горе Эль-Капитан за 21 час и 13 минут .

Это стало мировым рекордом. До сих пор подняться на скалу по этому маршруту в течение суток удавалось лишь трем людям и все это – мужчины.



Гора Эль-Капитан известна всем альпинистам / Фото @emilyaharrington

Маршрут "Золотые ворота" проложен на 914-метровой гранитной горе Эль-Капитан . Скала расположена в национальном парке Йосемити , штат Калифорния.

Американская альпинистка работала над достижением рекорда с 2012 года . В 2015 ей уже удалось пройти маршрут "Золотые ворота" и тогда она задумалась над рекордом – покорить скалу в течение суток .



Отдых во время покорения горы / Фото @emilyaharrington

Маршрут "Golden Gate" проложен на всемирно известной скале Эль-Капитан. Его считают одним из величайших классических скалолазных маршрутов .



Рекордсменка после прохождения маршрута / Фото @emilyaharrington

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Итак, Эмили Харрингтон стала:

первой женщиной , которая прошла маршрут "Золотые ворота" в стиле свободного лазания менее чем за сутки ;

четвертой женщиной, покорившей гору Эль-Капитан менее чем за сутки. До нее три женщины поднимались другими маршрутами;

Четвертым альпинистом среди женщин и мужчин , которые прошли "Золотые ворота" в течение одного дня.



Эмили установила мировой рекорд / Фото @emilyaharrington