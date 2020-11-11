Американська альпіністка рекордно швидко пройшла маршрут "Золоті ворота" на скелі Ель-Капітан. Жінка працювала над встановленням рекорду з 2012 року.

Про успіх американської альпіністки розповідає НВ.

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Альпіністка під час проходження маршруту / Фото НВ

Емілі Харрінгтон пройшла маршрут "Золоті ворота" на горі Ель-Капітан за 21 годину і 13 хвилин.

Це стало світовим рекордом. Досі піднятися на скелю протягом однієї доби цим маршрутом вдавалося лише трьом людям і все це – чоловіки.



Гора Ель-Капітан відома всім альпіністам / Фото НВ

Маршрут "Золоті ворота" прокладений на 914-метровій гранітній горі Ель-Капітан. Скеля розташована у національному парку Йосеміті, штат Каліфорнія.

Американська альпіністка працювала над досягненням рекорду з 2012 року. У 2015 їй вже вдалося пройти маршрут "Золоті ворота" і тоді вона задумалася над рекордом – підкорити скелю протягом однієї доби.



Відпочинок під час підкорення скелі / Фото НВ

Маршрут "Golden Gate" прокладений на всесвітньо відомій скелі Ель-Капітан. Його вважають одним із найвеличніших класичних скелелазних маршрутів.



Рекордсменка після проходження маршруту / Фото НВ

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Отже, Емілі Харрінгтон стала:

першою жінкою , яка пройшла маршрут "Золоті ворота" у стилі вільного лазіння менш ніж за добу ;

четвертою жінкою, що підкорила скелю Ель-Капітан менш ніж за добу. До неї три жінки підіймалися іншими маршрутами;

Четвертим альпіністом серед жінок і чоловіків, які пройшли "Золоті ворота" протягом одного дня.



Емілі встановила світовий рекорд / Фото НВ