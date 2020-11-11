Рекорд: американка стала першою жінкою, яка пройшла маршрут на скелі Ель-Капітан за добу
Американська альпіністка рекордно швидко пройшла маршрут "Золоті ворота" на скелі Ель-Капітан. Жінка працювала над встановленням рекорду з 2012 року.
Про успіх американської альпіністки розповідає НВ.
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Альпіністка під час проходження маршруту / Фото НВ
Емілі Харрінгтон пройшла маршрут "Золоті ворота" на горі Ель-Капітан за 21 годину і 13 хвилин.
Це стало світовим рекордом. Досі піднятися на скелю протягом однієї доби цим маршрутом вдавалося лише трьом людям і все це – чоловіки.
Гора Ель-Капітан відома всім альпіністам / Фото НВ
Маршрут "Золоті ворота" прокладений на 914-метровій гранітній горі Ель-Капітан. Скеля розташована у національному парку Йосеміті, штат Каліфорнія.
Американська альпіністка працювала над досягненням рекорду з 2012 року. У 2015 їй вже вдалося пройти маршрут "Золоті ворота" і тоді вона задумалася над рекордом – підкорити скелю протягом однієї доби.
Відпочинок під час підкорення скелі / Фото НВ
Маршрут "Golden Gate" прокладений на всесвітньо відомій скелі Ель-Капітан. Його вважають одним із найвеличніших класичних скелелазних маршрутів.
Рекордсменка після проходження маршруту / Фото НВ
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Отже, Емілі Харрінгтон стала:
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першою жінкою, яка пройшла маршрут "Золоті ворота" у стилі вільного лазіння менш ніж за добу;
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четвертою жінкою, що підкорила скелю Ель-Капітан менш ніж за добу. До неї три жінки підіймалися іншими маршрутами;
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Четвертим альпіністом серед жінок і чоловіків, які пройшли "Золоті ворота" протягом одного дня.
Емілі встановила світовий рекорд / Фото НВ
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