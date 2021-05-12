Диетолог Андрей Невский подробно показал на видео весь процесс приготовления мяса. Кроме этого, он добавил, что если вдруг вам хочется менее калорийную пищу, тогда свиную лопатку можно заменить куриным филе и взять не очень жирный сыр. Специалист уверяет, что все равно будет вкусно.
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Ингредиенты на 2 порции
- свиная лопатка – 400 граммов;
- сметана (10%) – 60 граммов;
- помидор – 140 граммов;
- репчатый лук – 50 граммов;
- сыр (жирность 50%) – 120 граммов;
- соль, перец, чеснок по вкусу.
Способ приготовления
- Порежьте кольцами лук и помидор. Натрите сыр на терке.
- Мясо порежьте на порции, отбейте, посолите, поперчите по вкусу.
- Смешайте сметану и чеснок или чесночный порошок.
- Натрите этой смесью свинину с обеих сторон, положите сверху лук и помидор.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Достаньте, посыпьте сыром и запекайте еще 5 – 7 минут.
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Приятного аппетита!