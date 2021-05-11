Диетолог Ева Шишова поделилась необычными рецептами для заготовки мяса и рыбы. Сохраняйте себе и поэкспериментируйте с каждым.

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Маринад из киви

На 1 килограмм мяса нужно 1 – 2 киви. Фрукт нарежьте тоненькими кусочками и выкладывайте в посуду, чередуя слои так, чтобы нижний и верхний были с киви. Мариновать не более получаса, иначе фруктовые кислоты нарушат структуру мышечных волокон. Маринад из киви можно дополнить лимоном, специями и соевым соусом или сметаной.



Маринад для шашлыка из киви / Фото ydoo

Мясо с бальзамическим уксусом

Для приготовления маринада вам понадобится лук (2 штуки), смесь перцев, соевый соус (60 миллилитров), бальзамический уксус (60 миллилитров), растительное масло (60 миллилитров) и соль по вкусу. Все вместе смешайте и натрите шашлык.

Рыба в апельсине

1 килограмм любой красной рыбы натрите солью, перцем и специями по вкусу. И промаринуйте мясо в соке апельсинов 2 – 3 часа. Рыба получается очень сочная.

Рыба в мяте

Мелко порубите листья мяты. В небольшой емкости смешайте мяту, сок одного лимона, 100 миллилитров газировки. Туда поместить стейки красной рыбки на 1 – 2 часа, далее уберите мяту и на решетке барбекю обжарьте по 5 минут с каждой стороны.

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И вот еще несколько простых, но интересных рецептов для мяса: