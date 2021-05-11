Дієтологиня Єва Шишова поділилася незвичайними рецептами для заготівлі м'яса і навіть риби. Зберігайте собі і поекспериментуйте з кожним.

І ще Як приготувати правильний шашлик: два рецепти для тих, хто худне

Маринад з ківі

На 1 кілограм м'яса потрібно 1 – 2 ківі. Ківі наріжте тоненькими шматочками і викладайте у посуд, чергуючи шари так, щоб нижній і верхній були з ківі. Маринувати не більше як пів години, інакше фруктові кислоти порушать структуру м'язових волокон. Маринад з ківі можна доповнити лимоном, спеціями і соєвим соусом або сметаною. Перед смаженням не забудьте прибрати ківі з м'яса.



Маринад для шашлику з ківі / Фото ydoo

М'ясо з бальзамічним оцтом

Для приготування маринаду вам знадобиться цибуля (2 штуки), суміш перців, соєвий соус (60 мілілітрів), бальзамічний оцет (60 мілілітрів), рослинна олія (60 мілілітрів) та сіль на смак. Усе разом змішайте та натріть шашлик.

Риба в апельсині

1 кілограм будь-якої червоної риби натріть сіллю, перцем та спеціями на смак. І промаринуйте м'ясо риби у соку апельсинів 2 – 3 години. Риба виходить дуже соковита.

Риба у м'яті

Дрібно посічіть листя м'яти. У невеликій місткості змішати м'яту, сік одного лимона, 100 мілілітрів газованої води. Туди помістити стейки червоної рибки на 1 – 2 години, далі приберіть м'яту і на решітці барбекю обсмажте по 5 хвилин з кожного боку.

Читайте також Як смачно приготувати рибу: кращі способи та секретні інгредієнти

І ось ще кілька простих, але цікавих рецептів для м'яса: