Дієтолог Андрій Невський детально показав на відео увесь процес приготування м'яса. Крім цього, він додав, що якщо раптом вам хочеться менш калорійну страву, тоді свинячу лопатку можна замінити курячим філе і взяти не дуже жирний сир. Фахівець запевняє, що все одно буде смачно.
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Інгредієнти на 2 порції
- свиняча лопатка – 400 грамів;
- сметана (10%) – 60 грамів;
- помідор – 140 грамів;
- ріпчаста цибуля – 50 грамів;
- сир (жирність 50%) – 120 грамів;
- сіль, перець, часник на смак.
Спосіб приготування
- Поріжте кільцями цибулю і помідор. Натріть сир на тертці.
- М'ясо поріжте на порції, відбийте, посоліть, поперчіть на смак.
- Змішайте сметану і часник або часниковий порошок.
- Натріть цією сумішшю свинину з обох сторін, покладіть зверху цибулю і помідор.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Дістаньте, посипте сиром і запікайте ще 5 – 7 хвилин.
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Смачного!