Дієтолог Андрій Невський детально показав на відео увесь процес приготування м'яса. Крім цього, він додав, що якщо раптом вам хочеться менш калорійну страву, тоді свинячу лопатку можна замінити курячим філе і взяти не дуже жирний сир. Фахівець запевняє, що все одно буде смачно.

Це цікаво М'ясо з ківі та риба в м'яті: добірка оригінальних маринадів для корисних шашликів

Інгредієнти на 2 порції

  • свиняча лопатка – 400 грамів;
  • сметана (10%) – 60 грамів;
  • помідор – 140 грамів;
  • ріпчаста цибуля – 50 грамів;
  • сир (жирність 50%) – 120 грамів;
  • сіль, перець, часник на смак.

Спосіб приготування

  1. Поріжте кільцями цибулю і помідор. Натріть сир на тертці.
  2. М'ясо поріжте на порції, відбийте, посоліть, поперчіть на смак.
  3. Змішайте сметану і часник або часниковий порошок.
  4. Натріть цією сумішшю свинину з обох сторін, покладіть зверху цибулю і помідор.
  5. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  6. Дістаньте, посипте сиром і запікайте ще 5 – 7 хвилин.

Читайте також Чи обов'язково потрібно їсти суп: нюанси, яких ви могли не знати

Смачного!

 