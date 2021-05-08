Чтобы праздники не сказывались на фигуре, надо готовить вкусные и правильные блюда! Так, Надежда Пахирко поделилась рецептом салата, который можно есть в качестве полноценного ужина. Сохраняйте в копилку и худейте вкусно!
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Салат с креветками и грибами
Ингредиенты
- Креветки очищенные – 140 граммов;
- Шампиньоны – 160 граммов;
- Капуста пекинская – 220 граммов;
- Морковь – 160 граммов;
- Йогурт натуральный 3% – 110 граммов;
- Чеснок – 7 граммов.
Способ приготовления
- Креветки отварите в подсоленной воде.
- Шампиньоны порежьте и потушите с небольшим количеством воды на сковороде.
- Капусту мелко порежьте, морковь натрите на терке.
- Для заправки йогурт смешайте с измельченным чесноком и добавьте специи.
- Салат выложите слоями: креветки – грибы – капуста – морковь.
- Каждый слой перемажьте заправкой.
Приятного аппетита!
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