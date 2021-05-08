Чтобы праздники не сказывались на фигуре, надо готовить вкусные и правильные блюда! Так, Надежда Пахирко поделилась рецептом салата, который можно есть в качестве полноценного ужина. Сохраняйте в копилку и худейте вкусно!

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Салат с креветками и грибами

Ингредиенты

  • Креветки очищенные – 140 граммов;
  • Шампиньоны – 160 граммов;
  • Капуста пекинская – 220 граммов;
  • Морковь – 160 граммов;
  • Йогурт натуральный 3% – 110 граммов;
  • Чеснок – 7 граммов.

Способ приготовления

  1. Креветки отварите в подсоленной воде.
  2. Шампиньоны порежьте и потушите с небольшим количеством воды на сковороде.
  3. Капусту мелко порежьте, морковь натрите на терке.
  4. Для заправки йогурт смешайте с измельченным чесноком и добавьте специи.
  5. Салат выложите слоями: креветки – грибы – капуста – морковь.
  6. Каждый слой перемажьте заправкой.

Приятного аппетита!

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