В сознании многих шаурма где-то на одном уровне с бургером и сосиской в тесте. Но диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить фастфуд так, что он будет вписываться во все законы правильного питания.
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Рецепт полезной шаурмы с курицей
Ингредиенты
- куриное филе – 190 граммов;
- аджика – 1 чайная ложка;
- помидор – 1 штука;
- соленый огурец – 1 штука;
- сыр – 40 граммов;
- сметана – 100 граммов;
- подсолнечное масло – 2 грамма;
- лаваш – 120 граммов;
- чеснок (можно сухой);
- зелень по желанию;
- специи по вкусу.
Как приготовить полезную шаурму / Фото pixabay
Способ приготовления
- Порежьте куриное филе, добавьте аджику и специи. Оставьте мариноваться.
- Между тем порежьте огурец, помидор и потрите сыр.
- Сделайте соус: в сметану добавьте чеснок, зелень по желанию.
- Обжарьте куриное филе в течение 5 – 7 минут.
- Расправьте лаваш и, отступив 10 сантиметров от всех краев, намажьте часть лаваша соусом.
- Разложите помидор, огурец и курицу по этой части и посыпьте сыром.
- Заверните лаваш и поджарьте с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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