В сознании многих шаурма где-то на одном уровне с бургером и сосиской в ​​тесте. Но диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить фастфуд так, что он будет вписываться во все законы правильного питания.

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Рецепт полезной шаурмы с курицей

Ингредиенты

куриное филе – 190 граммов;

аджика – 1 чайная ложка;

помидор – 1 штука;

– соленый огурец – 1 штука;

– сыр – 40 граммов;

– сметана – 100 граммов;

– подсолнечное масло – 2 грамма;

– лаваш – 120 граммов;

– чеснок (можно сухой);

зелень по желанию;

специи по вкусу.



Как приготовить полезную шаурму / Фото pixabay

Способ приготовления

Порежьте куриное филе, добавьте аджику и специи. Оставьте мариноваться. Между тем порежьте огурец, помидор и потрите сыр. Сделайте соус: в сметану добавьте чеснок, зелень по желанию. Обжарьте куриное филе в течение 5 – 7 минут. Расправьте лаваш и, отступив 10 сантиметров от всех краев, намажьте часть лаваша соусом. Разложите помидор, огурец и курицу по этой части и посыпьте сыром. Заверните лаваш и поджарьте с обеих сторон.

Приятного аппетита!