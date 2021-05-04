В сознании многих шаурма где-то на одном уровне с бургером и сосиской в ​​тесте. Но диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить фастфуд так, что он будет вписываться во все законы правильного питания.

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Рецепт полезной шаурмы с курицей

Ингредиенты

  • куриное филе – 190 граммов;
  • аджика – 1 чайная ложка;
  • помидор  1 штука;
  • соленый огурец  1 штука;
  • сыр  40 граммов;
  • сметана  100 граммов;
  • подсолнечное масло  2 грамма;
  • лаваш  120 граммов;
  • чеснок (можно сухой);
  • зелень по желанию;
  • специи по вкусу.

Как приготовить полезную шаурму
Как приготовить полезную шаурму / Фото pixabay

Способ приготовления

  1. Порежьте куриное филе, добавьте аджику и специи. Оставьте мариноваться.
  2. Между тем порежьте огурец, помидор и потрите сыр.
  3. Сделайте соус: в сметану добавьте чеснок, зелень по желанию.
  4. Обжарьте куриное филе в течение 5 – 7 минут.
  5. Расправьте лаваш и, отступив 10 сантиметров от всех краев, намажьте часть лаваша соусом.
  6. Разложите помидор, огурец и курицу по этой части и посыпьте сыром.
  7. Заверните лаваш и поджарьте с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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