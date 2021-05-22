Так, диетолог Наталья Макиенко рассказала, как вкусно приготовить макароны для тех, кто соблюдает диету. Рецепт рассчитан на 2 порции.
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Ингредиенты
- спагетти (любые цельнозерновые) – 120 – 150 граммов;
- пармезан по желанию – 20 – 30 граммов;
- нерафинированное оливковое масло – 50 – 70 миллилитров;
- чеснок (по желанию) – 2 зубчика;
- вымоченные орехи (кедровые или кешью) – 20 граммов;
- базилик / петрушка – 2 пучка
- специи (черный перец, морская соль) – по вкусу.
Способ приготовления
- Для соуса – зелень (базилик и петрушку), орехи, чеснок растолките в ступке, добавляя масло (можно все переблендировать).
- Пасту отварите в кипящей воде до состояния "аль денте". Важно не разварить, чтобы получить пользу. Обычно варить нужно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке.
- Смешайте в кастрюле пасту с соусом. Если он густой, добавьте воду, в которой варилась паста.
- Порционно и по желанию можно добавить томаты, молотый перец, пармезан и зелень.
Приятного аппетита!
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