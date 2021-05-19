Начался клубничный сезон и время радовать себя вкусными десертами. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как приготовить диетическую галету. Вот еще один рецепт простого и ароматного пирога в вашу копилку.

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Рецепт клубничной галеты

Ингредиенты

Для галети:

90 граммов белой муки;

90 граммов цельнозерновой муки (если нет, то пусть вся будет белая);

100 граммов творога;

100 – 150 граммов сметаны 15% или йогурта.

Для начинки:

500 граммов клубники;

2 столовые ложки сахара,

1 столовая ложка крахмала.

Способ приготовления

Перетрите муку с творогом в крошку, добавьте сметану (йогурт) и замесите тесто, оно будет немного липким, ничего страшного. Накройте пленкой и уберите на 30 минут в холодильник. Раскатайте тесто сразу на пергаменте или коврике, на котором будете выпекать, в середину выложите клубнику и посыпьте сахаром и крахмалом. Края загните и сразу отправляйте в духовку на 25 – 30 минут при 180 градусах.

Как только достанете, дайте остыть минут 20 – 30 и только потом ешьте.

Приятного аппетита!