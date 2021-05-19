Начался клубничный сезон и время радовать себя вкусными десертами. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как приготовить диетическую галету. Вот еще один рецепт простого и ароматного пирога в вашу копилку.
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Рецепт клубничной галеты
Ингредиенты
Для галети:
- 90 граммов белой муки;
- 90 граммов цельнозерновой муки (если нет, то пусть вся будет белая);
- 100 граммов творога;
- 100 – 150 граммов сметаны 15% или йогурта.
Для начинки:
- 500 граммов клубники;
- 2 столовые ложки сахара,
- 1 столовая ложка крахмала.
Способ приготовления
- Перетрите муку с творогом в крошку, добавьте сметану (йогурт) и замесите тесто, оно будет немного липким, ничего страшного. Накройте пленкой и уберите на 30 минут в холодильник.
- Раскатайте тесто сразу на пергаменте или коврике, на котором будете выпекать, в середину выложите клубнику и посыпьте сахаром и крахмалом. Края загните и сразу отправляйте в духовку на 25 – 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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