Залог удачного похудения – любимая еда. Диетолог Надежда Пахирко не устает повторять, что совсем не нужно на диете давиться невкусными блюдами, надо подбирать рецепты из тех продуктов, которые любите. Ведь для эффективного сжигания лишних килограммов должен быть дефицит калорий и баланс белков, жиров и углеводов.

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На этот раз специалист поделилась рецептом малокалорийных оладий, но при этом белки, жиры и углеводы в норме. После такого завтрака у вас будет сытость в течение 3 – 4 часов.



Оладьи с яблоками и ягодами / Фото unsplash

Оладьи с яблоками: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Мука цельнозерновая – 130 граммов;

Яйцо – 1 штука;

Кефир 1% – 70 миллилитров;

Яблоко – 150 граммов;

– граммов; Сыр 2% – 70 граммов;

– граммов; Разрыхлитель – 5 граммов;

– граммов; Соль, сахарозаменитель по вкусу.

Способ приготовления

Смешайте муку и яйцо. Добавьте кефир, творог, разрыхлитель и щепотку соли и сахарозаменителя по желанию. Яблоки натрите на терке или нарежьте кубиками, после чего добавьте в тесто и все перемешайте. Жарьте на сухой сковороде с хорошим антипригарным покрытием с двух сторон как обычные оладьи. Подавать можно с ягодами.

Приятного аппетита!