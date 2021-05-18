Запорука вдалого схуднення – улюблена їжа. Дієтологиня Надія Пахірко не втомлюється повторювати, що зовсім не потрібно на дієті давитися несмачними стравами, треба підбирати рецепти з тих продуктів, які любите. Адже для ефективного спалювання зайвих кілограмів має бути дефіцит калорій і баланс білків, жирів та вуглеводів.

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На цей раз фахівець поділилася рецептом малокалорійних оладків, але при цьому білки, жири і вуглеводи в нормі. Після такого сніданку у вас буде ситість протягом 3 – 4 годин.



Оладки з яблуками та ягодами / Фото unsplash

Оладки з яблуками: покроковий рецепт

Інгредієнти

Борошно цільнозернове – 130 грамів;

Яйце – 1 штука;

Кефір 1% – 70 мілілітрів;

Яблуко – 150 грамів;

Сир 2% – 70 грамів;

Розпушувач – 5 грамів;

Сіль, цукрозамінник на смак.

Спосіб приготування

Змішайте борошно і яйце. Додайте кефір, сир, розпушувач та щіпку солі і цукрозамінника за бажанням. Яблука натріть на тертці або наріжте кубиками, після чого додайте у тісто і все перемішайте. Смажте на сухій сковороді з хорошим антипригарним покриттям з двох сторін як звичайні оладки. Подавати можна з ягодами.

Смачного!

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