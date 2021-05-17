Якщо ви хочете згадати смак ніжного омлету з дитинства, яким нас годували в дитячому садку і школі, то обов'язково приготуйте омлет в пакеті. Так-так, не дивуйтеся, у звичайнісінькому поліетиленовому пакеті. Рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.

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Інгредієнти

  • яйце – 3 штуки;
  • молоко – 100 мілілітрів;
  • сир – 45 грамів;
  • сіль, перець на смак.

Ще вам знадобиться поліетиленовий пакет.

Спосіб приготування

  1. Розбийте яйця, додайте молоко і натертий сир.
  2. Посоліть, поперчіть і все добре перемішайте.
  3. Вилийте суміш у пакет (можна у 2 для міцності).
  4. Зав'яжіть пакет вузликом та опустіть у киплячу воду.
  5. Варіть 20 – 25 хвилин.

Смачного!

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