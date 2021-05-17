Если вы хотите вспомнить вкус нежного омлета с детства, которым нас кормили в детском саду и школе, то обязательно приготовьте омлет в пакете. Да-да, не удивляйтесь, в обычном полиэтиленовом пакете. Рецептом поделился диетолог Андрей Невский.
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Ингредиенты
- яйцо – 3 штуки;
- молоко – 100 миллилитров;
- сыр – 45 граммов;
- соль, перец по вкусу.
Еще вам понадобится полиэтиленовый пакет.
Способ приготовления
- Разбейте яйца, добавьте молоко и натертый сыр.
- Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.
- Вылейте смесь в пакет (можно в 2 для прочности).
- Завяжите пакет узелком и опустите в кипящую воду.
- Варите 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
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