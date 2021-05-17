Если вы хотите вспомнить вкус нежного омлета с детства, которым нас кормили в детском саду и школе, то обязательно приготовьте омлет в пакете. Да-да, не удивляйтесь, в обычном полиэтиленовом пакете. Рецептом поделился диетолог Андрей Невский.

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Ингредиенты

яйцо – 3 штуки;

молоко – 100 миллилитров;

сыр – 45 граммов;

соль, перец по вкусу.

Еще вам понадобится полиэтиленовый пакет.

Способ приготовления

Разбейте яйца, добавьте молоко и натертый сыр. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Вылейте смесь в пакет (можно в 2 для прочности). Завяжите пакет узелком и опустите в кипящую воду. Варите 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!