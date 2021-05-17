Если вы хотите вспомнить вкус нежного омлета с детства, которым нас кормили в детском саду и школе, то обязательно приготовьте омлет в пакете. Да-да, не удивляйтесь, в обычном полиэтиленовом пакете. Рецептом поделился диетолог Андрей Невский.

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Ингредиенты

  • яйцо – 3 штуки;
  • молоко – 100 миллилитров;
  • сыр – 45 граммов;
  • соль, перец по вкусу.

Еще вам понадобится полиэтиленовый пакет.

Способ приготовления

  1. Разбейте яйца, добавьте молоко и натертый сыр.
  2. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.
  3. Вылейте смесь в пакет (можно в 2 для прочности).
  4. Завяжите пакет узелком и опустите в кипящую воду.
  5. Варите 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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