Так, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как приготовить картофель так, чтобы он отвечал всем канонам правильного питания. Врач поделилась рецептом запеченного картофеля. По словам женщины, он выходит на вкус как жареный, при этом содержит в несколько раз меньше масла и является здоровой альтернативой.

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А весь секрет в строгом соблюдении этих этапов:

Здоровый рецепт печеного картофеля

Возьмите 1 килограмм картофеля, подберите картофелины одинакового размера, порежьте достаточно тонко, просушите бумажным полотенцем (важно!). В отдельной миске смешайте 3 – 4 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку сушеного чеснока или пару зубчиков свежего, соль по вкусу и любимые специи. Теперь в миску с ароматным маслом выложите картофель и (важно!) очень хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек со всех сторон был покрыт маслом. Выложите картофель на противень, но только не в несколько слоев, а каждый кусок отдельно друг от друга, так они поджарятся равномерно. Отправьте все в духовку на 25 минут при 160 градусах – так картофель будет пропариваться, а затем подкрутите на 230 градусов на 20 минут (варьируется время в зависимости от духовки).

Этот способ приготовления сделает картофель мягким внутри, но с хрустящей корочкой снаружи.

Картофель употреблять при снижении массы тела стоит, как и хлеб, бананы, макароны, рис и тд. За раз такого блюда можно съесть 1:4 22-сантиметровой тарелки – это около 4 столовые ложки (как гарнир) и более, если полноценный ужин. Но питание должно быть сбалансированным,

– напомнила Альбина Комиссарова.