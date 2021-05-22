Так, дієтологиня Наталя Макієнко розповіла, як смачно приготувати макарони для тих, хто дотримується дієти. Рецепт розрахований на 2 порції.

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Інгредієнти

  • спагетті (будь-які цільнозернові) – 120 – 150 грамів;
  • пармезан за бажанням – 20 – 30 грамів;
  • нерафінована оливкова олія – ​​50 – 70 мілілітрів;
  • часник (за бажанням) – 2 зубчики;
  • вимочені горіхи (кедрові або кеш'ю) – 20 грамів;
  • базилік / петрушка – 2 пучки
  • спеції (чорний перець, морська сіль) – до смаку.

Спосіб приготування

  1. Для соусу – зелень (базилік та петрушку), горіхи, часник потовчіть у ступці, додаючи олію (можна все переблендерувати).
  2. Пасту відваріть в киплячій воді до стану "аль денте". Важливо не розварити, щоб отримати користь. Зазвичай варити потрібно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці.
  3. Змішайте у каструлі пасту з соусом. Якщо він густий, додайте воду, в якій варилася паста.
  4. Порційно і за бажанням можна додати томати, мелений перець, пармезан та зелень.

Смачного!

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