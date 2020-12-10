Как мы знаем, перед любой тренировкой всегда должна быть разминка, которая подготовит тело к занятию и обезопасит от травм.

Как разогреться перед тренировкой, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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В такую неприятную погоду совсем не хочется выходить из дома, но тренировки быть должны всегда, – отметила Самойлова.

Она показала кардио разогрев, который выполняется после обязательной разминки.

Комплекс состоит из 4 упражнений. Каждое из них выполняется по 1 минуте (смотрите видео ниже).

Кардио разогрев обезопасит от травм во время основной тренировки / Фото trenajer4you

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Приседания с выпрыгиванием

Касание коленом противоположного локтя и мах ногой в сторону

Прыжок в плие и касание рукой пола

Подпрыгивания с высоким подьемом колен.

Важно: комплекс круговой, поэтому после завершения 4-х упражнений, выполняем их снова в 2 круга.