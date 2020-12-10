Как разогреться перед тренировкой: видео
Как мы знаем, перед любой тренировкой всегда должна быть разминка, которая подготовит тело к занятию и обезопасит от травм.
Как разогреться перед тренировкой, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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В такую неприятную погоду совсем не хочется выходить из дома, но тренировки быть должны всегда, – отметила Самойлова.
Она показала кардио разогрев, который выполняется после обязательной разминки.
Комплекс состоит из 4 упражнений. Каждое из них выполняется по 1 минуте (смотрите видео ниже).
Кардио разогрев обезопасит от травм во время основной тренировки / Фото trenajer4you
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- Касание коленом противоположного локтя и мах ногой в сторону
- Прыжок в плие и касание рукой пола
- Подпрыгивания с высоким подьемом колен.
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