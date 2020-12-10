Як ми знаємо, перед будь-яким тренуванням завжди повинна бути розминка, яка підготує тіло до заняття і убезпечить від травм.

Як розігрітися перед тренуванням, показала віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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У таку неприємну погоду зовсім не хочеться виходити з дому, але тренування мають бути завжди, – зазначила Самойлова.

Вона показала кардіо розігрів, який виконується після обов'язкової розминки.

Комплекс складається з 4 вправ. Кожна з них виконується по 1 хвилині (дивіться відео нижче).

Кардіо розігрів убезпечить від травм під час основного тренування / Фото trenajer4you

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Присідання з вистрибуванням

Дотик коліном протилежного ліктя і мах ногою у бік

Стрибок в пліє і торкання рукою підлоги

Підстрибування з високим підйомом колін.

Важливо: комплекс круговий, тому після завершення 4-х вправ, виконуємо їх знову в 2 кола.