Як розігрітися перед тренуванням: відео
Як ми знаємо, перед будь-яким тренуванням завжди повинна бути розминка, яка підготує тіло до заняття і убезпечить від травм.
Як розігрітися перед тренуванням, показала віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
Читайте Біг, крепатура і прес: названо 5 популярних фітнес-казок
У таку неприємну погоду зовсім не хочеться виходити з дому, але тренування мають бути завжди, – зазначила Самойлова.
Вона показала кардіо розігрів, який виконується після обов'язкової розминки.
Комплекс складається з 4 вправ. Кожна з них виконується по 1 хвилині (дивіться відео нижче).
Кардіо розігрів убезпечить від травм під час основного тренування / Фото trenajer4you
Цікаво 30 хвилин для усього тіла: бадьоре тренування в домашніх умовах – відео
- Присідання з вистрибуванням
- Дотик коліном протилежного ліктя і мах ногою у бік
- Стрибок в пліє і торкання рукою підлоги
- Підстрибування з високим підйомом колін.
Поділитися новиною