Овощные рулеты с курицей и творогом – вариант, который не потребует много внимания. Как его приготовить рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Овощные рулетики с курицей и творогом

Ингредиенты:

Кабачки – 1 штука.

Баклажан – 1 штука.

Куриное филе – 350 грамм.

Творог обезжиренный – 1 столовая ложка.

Натуральный йогурт – 2 столовые ложки.

Сыр – 50 грамм.

Зелень – 1 столовая ложка.

Чеснок – 3 грамм.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Из кабачков получатся отличные рулеты / Фото Pixabay



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Как приготовить:

Овощи моем и нарезаем полосками по 0,5 сантиметра.

Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем кабачки и баклажаны. Смазываем все оливковым маслом и солим.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.

Куриное филе нарезаем тонкими продольными полосками, отбиваем, солим и перчим. Оставляем на 5 – 10 минут.

Выкладываем куриное филе на остывшие кабачки и баклажаны.

Йогурт, чеснок, рубленую зелень, соль и перец добавляем в творог и хорошо перемешиваем. На филе кладем слой творожной начинки и присыпаем тертым сыром.

Сворачиваем рулетики и сбрызгиваем оливковым маслом. Выпекаем в духовке 20–25 минут при температуре 180 градусов.

Рулетики присыпаем зеленью и подаем к столу.

Если вы хотите приготовить соус, смешайте йогурт с зеленью, чесноком и мелко порезанным болгарским перцем. Добавьте соль и перец.