Овощные рулеты с курицей и творогом – вариант, который не потребует много внимания. Как его приготовить рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Овощные рулетики с курицей и творогом
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 штука.
- Баклажан – 1 штука.
- Куриное филе – 350 грамм.
- Творог обезжиренный – 1 столовая ложка.
- Натуральный йогурт – 2 столовые ложки.
- Сыр – 50 грамм.
- Зелень – 1 столовая ложка.
- Чеснок – 3 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Из кабачков получатся отличные рулеты / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Овощи моем и нарезаем полосками по 0,5 сантиметра.
- Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем кабачки и баклажаны. Смазываем все оливковым маслом и солим.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.
- Куриное филе нарезаем тонкими продольными полосками, отбиваем, солим и перчим. Оставляем на 5 – 10 минут.
- Выкладываем куриное филе на остывшие кабачки и баклажаны.
- Йогурт, чеснок, рубленую зелень, соль и перец добавляем в творог и хорошо перемешиваем. На филе кладем слой творожной начинки и присыпаем тертым сыром.
- Сворачиваем рулетики и сбрызгиваем оливковым маслом. Выпекаем в духовке 20–25 минут при температуре 180 градусов.
- Рулетики присыпаем зеленью и подаем к столу.