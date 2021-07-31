Овощные рулеты с курицей и творогом – вариант, который не потребует много внимания. Как его приготовить рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Овощные рулетики с курицей и творогом

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 штука.
  • Баклажан – 1 штука.
  • Куриное филе – 350 грамм.
  • Творог обезжиренный – 1 столовая ложка.
  • Натуральный йогурт – 2 столовые ложки.
  • Сыр – 50 грамм.
  • Зелень – 1 столовая ложка.
  • Чеснок – 3 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Из кабачков получатся отличные рулеты / Фото Pixabay


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Как приготовить:

  • Овощи моем и нарезаем полосками по 0,5 сантиметра.
  • Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем кабачки и баклажаны. Смазываем все оливковым маслом и солим.
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.
  • Куриное филе нарезаем тонкими продольными полосками, отбиваем, солим и перчим. Оставляем на 5 – 10 минут.
  • Выкладываем куриное филе на остывшие кабачки и баклажаны.
  • Йогурт, чеснок, рубленую зелень, соль и перец добавляем в творог и хорошо перемешиваем. На филе кладем слой творожной начинки и присыпаем тертым сыром.
  • Сворачиваем рулетики и сбрызгиваем оливковым маслом. Выпекаем в духовке 20–25 минут при температуре 180 градусов.
  • Рулетики присыпаем зеленью и подаем к столу.