Желе из апельсинового сока с ягодами – именно то, что нужно. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Желе из апельсинового сока с ягодами

Ингредиенты:

  • Большой апельсин – 1 штука.
  • Ягоды – 100 грамм.
  • Вода – 100 миллилитров.
  • Желатин – 12 грамм (замочить в 30 миллилитров воды).
  • Мед или сахарозаменитель – по вкусу.

В качестве формочек можно использовать половинки апельсина / Фото Pixabay

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Как готовить:

  • Выдавливаем сок из апельсина и добавляем 100 миллилитров воды.
  • Желатин должен разбухнуть (около 15 минут), после чего нагреваем его до растворения (важно: желатин не должен закипеть).
  • В сок добавляем мед или сахарозаменитель. Смешиваем с желатином.
  • Выкладываем ягоды в формочки и заливаем соком.
  • Отправляем десерт в холодильник на несколько часов.