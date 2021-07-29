Желе из апельсинового сока с ягодами – именно то, что нужно. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Желе из апельсинового сока с ягодами

Ингредиенты:

Большой апельсин – 1 штука.

Ягоды – 100 грамм.

Вода – 100 миллилитров.

Желатин – 12 грамм (замочить в 30 миллилитров воды).

Мед или сахарозаменитель – по вкусу.

В качестве формочек можно использовать половинки апельсина / Фото Pixabay

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Как готовить: