Желе з апельсинового соку з ягодами – саме те, що потрібно. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Желе з апельсинового соку з ягодами
Інгредієнти:
- Великий апельсин – 1 штука.
- Ягоди – 100 грамів.
- Вода – 100 мілілітрів.
- Желатин – 12 грамів (замочити у 30 мілілітрів води).
- Мед або цукрозамінник – до смаку..
Половинки апельсина можна використовувати як формочки / Фото Pixabay
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Як готувати:
- Вичавлюємо сік з апельсина і додаємо 100 мілілітрів води.
- Желатин має набрякнути (близько 15 хвилин), після чого нагріваємо його до розчинення (важливо: желатин не повинен закипіти).
- У сік додаємо мед або цукрозамінник. Змішуємо з желатином.
- Викладаємо ягоди в формочки й заливаємо соком.
- Відправляємо десерт у холодильник на кілька годин.