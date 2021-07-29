Желе з апельсинового соку з ягодами – саме те, що потрібно. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Желе з апельсинового соку з ягодами

Інгредієнти:

Великий апельсин – 1 штука.

Ягоди – 100 грамів.

Вода – 100 мілілітрів.

Желатин – 12 грамів (замочити у 30 мілілітрів води).

Мед або цукрозамінник – до смаку..

Половинки апельсина можна використовувати як формочки / Фото Pixabay

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Як готувати: