Желе з апельсинового соку з ягодами – саме те, що потрібно. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Як приготувати морозиво з чотирьох інгредієнтів: смачна ідея для чітміла

Желе з апельсинового соку з ягодами

Інгредієнти:

  • Великий апельсин – 1 штука.
  • Ягоди – 100 грамів.
  • Вода – 100 мілілітрів.
  • Желатин – 12 грамів (замочити у 30 мілілітрів води).
  • Мед або цукрозамінник – до смаку..

Половинки апельсина можна використовувати як формочки / Фото Pixabay

Читайте Жир на животі: чим небезпечний та як його позбутися

Як готувати:

  • Вичавлюємо сік з апельсина і додаємо 100 мілілітрів води.
  • Желатин має набрякнути (близько 15 хвилин), після чого нагріваємо його до розчинення (важливо: желатин не повинен закипіти).
  • У сік додаємо мед або цукрозамінник. Змішуємо з желатином.
  • Викладаємо ягоди в формочки й заливаємо соком.
  • Відправляємо десерт у холодильник на кілька годин.