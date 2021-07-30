Пожалуй, каждому знакома ситуация, когда после тяжелого рабочего дня вечером хочется расслабиться и заесть стресс чем-то вкусненьким. Ловите диетический рецепт куриной печени с грибами. Это блюдо оценят не только те, кто придерживается диеты, но и вся семья.

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Как приготовить куриную печень с грибами: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Куриная печень – 300 граммов;
  • Шампиньоны – 200 граммов;
  • Сливки 10% – 200 миллилитров;
  • Чеснок – 5 граммов;
  • Укроп – 10 граммов;
  • Соль, специи – на ваш вкус.

Способ приготовления

  1. Печень немного обжарьте на сковороде с хорошим антипригарным покрытием. Добавьте чеснок и нарезанные грибы.
  2. Посолите, добавьте любимые специи и тушите до готовности.
  3. Если в сковороде много жидкости, ее нужно слить, а сковороду высушить салфеткой.
  4. На сухую сковороду снова выложите печень с грибами и залейте сливками. Тушите на медленном огне пока сливки не загустеют.

Приятного аппетита!

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