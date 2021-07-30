Пожалуй, каждому знакома ситуация, когда после тяжелого рабочего дня вечером хочется расслабиться и заесть стресс чем-то вкусненьким. Ловите диетический рецепт куриной печени с грибами. Это блюдо оценят не только те, кто придерживается диеты, но и вся семья.
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Как приготовить куриную печень с грибами: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Куриная печень – 300 граммов;
- Шампиньоны – 200 граммов;
- Сливки 10% – 200 миллилитров;
- Чеснок – 5 граммов;
- Укроп – 10 граммов;
- Соль, специи – на ваш вкус.
Способ приготовления
- Печень немного обжарьте на сковороде с хорошим антипригарным покрытием. Добавьте чеснок и нарезанные грибы.
- Посолите, добавьте любимые специи и тушите до готовности.
- Если в сковороде много жидкости, ее нужно слить, а сковороду высушить салфеткой.
- На сухую сковороду снова выложите печень с грибами и залейте сливками. Тушите на медленном огне пока сливки не загустеют.
Приятного аппетита!
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