Ужин обычно не самое приятное время для тех, кто на диете, ведь он часто ассоциируется с пресной едой. Однако мы знаем, как худеть вкусно. Сохраняйте к вашей коллекции рецепт приготовления куриной печени и порадуйте себя любимым блюдом.