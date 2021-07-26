Классический плов – это калорийная пища, которая вряд ли у кого-то ассоциируется с диетами. Но можно найти выход из любой ситуации. Если вы решили похудеть или перейти на правильное питание, это вовсе не означает, что нужно отказываться от любимых блюд – можно приготовить плов, который будет нежирным и низкокалорийным! Как это сделать, показал диетолог Андрей Невский.

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Плов со свининой: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • свинина – 350 граммов (можно свинину заменить баранину, курицу или говядину);
  • рис – 200 граммов;
  • морковь – 130 граммов​;
  • лук – 120 граммов​;
  • зира – 1/5 столовой ложки;
  • щепотка куркумы;
  • головка чеснока;
  • соль, перец – по вкусу,
  • растительное масло – 20 граммов.

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте соломкой, мясо – небольшими кусочками, морковь – брусочками.
  2. В растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, туда добавьте мясо и тоже обжарьте.
  3. Добавьте морковь и тушите в течение 5 минут (крышкой не накрывать), высыпьте специи и хорошо перемешайте.
  4. Налить воду так, чтобы она покрывала мясо, накройте крышкой и тушите на среднем огне еще в течение 40 минут.
  5. В холодной воде 2 – 3 раза промойте рис.
  6. Когда мясо хорошо потушиться, насыпьте рис сверху, не перемешивая, а просто разровняйте его.
  7. Аккуратно влейте горячую или теплую воду так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см и добавьте туда чеснок, немного посолите и накройте крышкой.
  8. Готовить под крышкой до готовности (около 20 – 25 минут), а при подаче все перемешайте.

Приятного аппетита!

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