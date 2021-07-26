Классический плов – это калорийная пища, которая вряд ли у кого-то ассоциируется с диетами. Но можно найти выход из любой ситуации. Если вы решили похудеть или перейти на правильное питание, это вовсе не означает, что нужно отказываться от любимых блюд – можно приготовить плов, который будет нежирным и низкокалорийным! Как это сделать, показал диетолог Андрей Невский.
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Плов со свининой: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- свинина – 350 граммов (можно свинину заменить баранину, курицу или говядину);
- рис – 200 граммов;
- морковь – 130 граммов;
- лук – 120 граммов;
- зира – 1/5 столовой ложки;
- щепотка куркумы;
- головка чеснока;
- соль, перец – по вкусу,
- растительное масло – 20 граммов.
Способ приготовления
- Лук нарежьте соломкой, мясо – небольшими кусочками, морковь – брусочками.
- В растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, туда добавьте мясо и тоже обжарьте.
- Добавьте морковь и тушите в течение 5 минут (крышкой не накрывать), высыпьте специи и хорошо перемешайте.
- Налить воду так, чтобы она покрывала мясо, накройте крышкой и тушите на среднем огне еще в течение 40 минут.
- В холодной воде 2 – 3 раза промойте рис.
- Когда мясо хорошо потушиться, насыпьте рис сверху, не перемешивая, а просто разровняйте его.
- Аккуратно влейте горячую или теплую воду так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см и добавьте туда чеснок, немного посолите и накройте крышкой.
- Готовить под крышкой до готовности (около 20 – 25 минут), а при подаче все перемешайте.
Приятного аппетита!
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