Диетолог Андрей Невский продолжает экспериментировать со свининой. Сегодня он показал, как вкусно приготовить мясо с цитрусово-медовым маринадом, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Подавать можно с любым гарниром.

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Запеченная свиная лопатка в цитрусово-медовом соусе

Ингредиенты (на 3 порции)

  • свиная лопатка – 875 граммов;
  • апельсин – 2 штуки;
  • лимон – 1 штука;
  • мед – 2 столовые ложки;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • прованские травы, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Нарежьте мясо слайсами.
  2. Выдавите сок из 1 апельсина и лимона.
  3. Мелко нарежьте 2 зубчика чеснока, смешайте с соком.
  4. Положите мясо в пакет, залейте маринадом и оставьте на 1 – 2 часа.
  5. Раздавить оставшийся чеснок, добавьте мед и специи – все хорошо перемешайте.
  6. Выложите мясо в форму, смажьте чесночно-медовой смесью и поставьте на 1 час в заранее разогретую до 200 градусов духовку.
  7. Порежьте апельсин кружочками, за 20 минут до готовности достаньте форму и выложите апельсин на мясо.

Приятного аппетита!

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