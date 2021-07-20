Диетолог Андрей Невский продолжает экспериментировать со свининой. Сегодня он показал, как вкусно приготовить мясо с цитрусово-медовым маринадом, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Подавать можно с любым гарниром.

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Запеченная свиная лопатка в цитрусово-медовом соусе

Ингредиенты (на 3 порции)

свиная лопатка – 875 граммов;

апельсин – 2 штуки;

лимон – 1 штука;

мед – 2 столовые ложки;

чеснок – 5 зубчиков;

прованские травы, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте мясо слайсами. Выдавите сок из 1 апельсина и лимона. Мелко нарежьте 2 зубчика чеснока, смешайте с соком. Положите мясо в пакет, залейте маринадом и оставьте на 1 – 2 часа. Раздавить оставшийся чеснок, добавьте мед и специи – все хорошо перемешайте. Выложите мясо в форму, смажьте чесночно-медовой смесью и поставьте на 1 час в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Порежьте апельсин кружочками, за 20 минут до готовности достаньте форму и выложите апельсин на мясо.

Приятного аппетита!