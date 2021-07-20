Дієтолог Андрій Невський продовжує експериментувати зі свининою. Сьогодні він показав, як смачно приготувати м'ясо з цитрусово-медовим маринадом, яке відмінно підійде як на обід, так і на вечерю. Подавати можна з будь-яким гарніром.

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Запечена свиняча лопатка у цитрусово-медовому соусі

Інгредієнти (на 3 порції)

свиняча лопатка – 875 грамів;

апельсин – 2 штуки;

лимон – 1 штука;

мед – 2 столові ложки;

часник – 5 зубчиків;

прованські трави, сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

Наріжте м'ясо слайсами. Видавіть сік з 1 апельсина і лимона. Дрібно наріжте 2 зубчики часнику, змішайте з соком. Покладіть м'ясо у пакет, залийте маринадом і залиште на 1 – 2 години. Роздавіть решту часнику, додайте мед і спеції – усе добре перемішайте. Викладіть м'ясо в форму, змастіть часниково-медовою сумішшю і поставте на 1 годину у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Поріжте апельсин кружечками, за 20 хвилин до готовності дістаньте форму і викладіть апельсин на м'ясо.

Смачного!

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