Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептом дуже ніжного та легкого салату з кальмарами. Приготуйте його на вечерю, він уже збалансований, вам тільки треба знати свою добову норму калорій, щоб відкласти собі потрібну порцію.
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Рецепт салату з кальмарами
Інгредієнти
- Кальмари – 180 грамів;
- Кукурудза – 100 грамів;
- Цибуля червона – 80 грамів;
- Капуста пекінська – 240 грамів;
- Сметана 10% – 80 грамів;
- Сир до 25% – 50 грамів;
- Сіль, перець – на смак.
Спосіб приготування
- Кальмари відваріть протягом 30 секунд у киплячій підсоленій воді.
- Пекінську капусту поріжте соломкою, а цибулю і кальмари – півкільцями.
- Сир натріть на тертці.
- З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть та заправити сметаною.
Смачного!
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