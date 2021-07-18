Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептом дуже ніжного та легкого салату з кальмарами. Приготуйте його на вечерю, він уже збалансований, вам тільки треба знати свою добову норму калорій, щоб відкласти собі потрібну порцію.

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Рецепт салату з кальмарами

Інгредієнти

  • Кальмари – 180 грамів;
  • Кукурудза – 100 грамів;
  • Цибуля червона – 80 грамів;
  • Капуста пекінська – 240 грамів;
  • Сметана 10% – 80 грамів;
  • Сир до 25% – 50 грамів;
  • Сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

  1. Кальмари відваріть протягом 30 секунд у киплячій підсоленій воді.
  2. Пекінську капусту поріжте соломкою, а цибулю і кальмари – півкільцями.
  3. Сир натріть на тертці.
  4. З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть та заправити сметаною.

Смачного!

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