Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептом дуже ніжного та легкого салату з кальмарами. Приготуйте його на вечерю, він уже збалансований, вам тільки треба знати свою добову норму калорій, щоб відкласти собі потрібну порцію.

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Рецепт салату з кальмарами

Інгредієнти

Кальмари – 180 грамів;

Кукурудза – 100 грамів;

Цибуля червона – 80 грамів;

Капуста пекінська – 240 грамів;

Сметана 10% – 80 грамів;

Сир до 25% – 50 грамів;

Сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

Кальмари відваріть протягом 30 секунд у киплячій підсоленій воді. Пекінську капусту поріжте соломкою, а цибулю і кальмари – півкільцями. Сир натріть на тертці. З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть та заправити сметаною.

Смачного!

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